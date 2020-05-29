املاكه تقدر بنحو 100 مليون جنيه إسترليني.. فضيحة مدوية لـ”ملياردير سعودي” في لندن

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إن نزاعا قضائيا اندلع بين ثري سعودي وناد للقمار في لندن، مشيرة إلى أن النادي يتهم الملياردير بعدم سداد نحو مليوني جنيه إسترليني خسرها في لعب القمار.

وأوضحت الصحيفة، أن ” ص . ح. ب ” يملك قصراً في لندن بقيمة 45 مليون جنيه إسترليني وتقدر املاكه بنحو 100 مليون جنيه، متهم بالفشل في تسوية ديونه لنادي “Les Ambassadeurs” في لندن.

وأشارت الصحيفة، إلى أن القضاء كان قد أصدر قراراً بتجميد أصول الثري السعودي في شباط/فبراير الماضي، لكنه عاد ورفع أمر التجميد يوم الجمعة الماضي، حيث رأى قاضي المحكمة أنه بالنظر إلى ثروة “ص. ح .ب”، فهناك فرصة ضئيلة لعدم تمكن الكازينو من استرداد المبالغ.

ارتداد شيكاته

وكان قرار التجميد اتخذ بعد أن ادعى نادي القمار أنه لم يتمكن من الاتصال بالثري السعودي، وارتداد شيكاته، وبحجة أنه قد يكون غادر إلى بلاده.

وبحسب قاضي المحكمة، يقول ص . ب (52 عاما) إن الأموال التي يطالب بها النادي تشمل “ديون قمار غير قانونية ”، فيما تقول المحكمة إن الثري السعودي كان “لاعبا مهما” في الكازينو منذ تسجيله كعضو في عام 1993.

ويقال إنه اشترى رقائق لعب بحوالي 14 مليون جنيه إسترليني وتكبد خسائر بلغت حوالي 5 ملايين جنيه إسترليني.