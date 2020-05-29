بندقية إسرائيلية وعلم السعودية.. إسرائيل تغازل ابن سلمان وترد له الجميل!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نشرت صفحة “إسرائيل بالعربية” التابعة لخارجية الاحتلال عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو أثار جدلاً واسعاً، يوثق حديث أحد الضباط بجيش الاحتلال الإسرائيلي، وهو يحمل علم المملكة العربية السعودية، وبجواره مجند آخر يحمل علم إسرائيل وبندقية آلية.

ويظهر من المقطع المتداول والذي نشره الحساب في تغريدة له، حديث العسكري الإسرائيلي باللغة العبرية، داعيا السعوديين لزيارة دولة الاحتلال، ويقول كما قال الحساب: “أنا في انتظار فتح السماء حتى أتمكن من السفر إلى السعودية”.وعلق حساب “إسرائيل بالعربية” على المقطع بتغريدته وقال: “إسرائيلي يرفع العلم السعودي يدعو السعوديين لزيارة إسرائيل ويقول: “انا في انتظار فتح السماء حتى أتمكن من السفر إلى السعودية”.وأثار مقطع الفيديو ردود أفعال عديدة من قبل المغردين عبر “تويتر” والذين هاجموا ما تقوم به الصفحة، من محاولات تطبيعية، تهدف لكي وعي المتابع العربي، واعتبار إسرائيل جزء من الوطن العربي، وليست كيان غاصب يجب مقاومته ومقاطعته باستمرار.

وفي ذلك قال أحد المغردين: “تبحثون عن سلام وتطبيع بدون استروتابع: “نحن نعرف جيدا أن كل مطبع مع صهاينة هو ليس من الإسلام في شيء، أعداء الله لن يكون في يوم من الأيام أصدقاءنا أو أحبتنا ومن يرد الدليل موجود في القرآن”.

وتستمر صفحة “إسرائيل بالعربية” عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي في محاولة غزو المجتمعات العربية من خلال مقاطع فيديو وأنشطة تقوم بعرضها تهدف لاعتبار العلاقة متينة بين إسرائيل والبلدان العربية، وغيرها من البلدان التي ترى إسرائيل بأنها تستطيع في المرحلة القادمة أن تعلن علاقاتها معهم وتزيد من التعاون فيما بينها وبينهم.جاع أراضي فلسطين وفق قرارات الأمم المتحدة، إعلامكم غبي وخبيث، لن تستيطعون اختراق المجتمع العربي والإسلامي ولا يؤيدكم إلا عميل”.فيما قال آخر: “ليه؟، فكر فيها بعيدا عن أي مشاكل سياسية، ما هي مصلحتي انا في السعودية بعلاقة تجارية مع إسرائيل”.وتابع: “لو أخذتها من طريق المصلحة فقط، بعيدا عن الأخلاق وأنها دولة معتدية ومحتلة باعتراف جميع دول العالم، لا توجد أي فائدة للسعودية في فتح علاقات مع إسرائيل، بل إنه انتحار سياسي”.

فيما علق أحد النشطاء مستنكرا التطبيع السعودي: “للأسف أصبح الخليج الفارسي ممثلا بالسعودية والإمارات والبحرين فقط صهيونيا أكثر من صهاينة الحقيقيين المحتلين”.