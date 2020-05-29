نجمة كويتية تهاجم المصريين بشدة وتصفهم بـ”الخدامين”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

هاجمت نجمة “سناب شات” الكويتية، ريم الشمري، المصريين ووصفتهم بالمأجورين “الخدامين” في بلادها.

وقالت ريم الشمري في فيديو لها: “هناك بعض المصريين الذين يتحدثون بأن بلاد الكويت لهم رغم أنهم لا يملكون فيها شيئا.. الكويت لمواطنيها الكويتيين فقط، وهم مجرد أشخاص يتم تأجيرهم لخدمة الكويتيين مقابل راتب”.

وأضافت: “المصريون ليسوا شركاء للكويتيين في الوطن، ولكنهم يأتون بعقود لأداء مهمة ما وفور انتهائها ينتهي أمرهم”، مشيرة إلى أن “العيب على حكومة الكويت ونواب البرلمان الذين جعلوا المصريين يأخذون هذا الوضع”.

وقالت الشمري: “يا مصريين يا وافدين أنتم مجرد ناس تشتغل عندنا لخدمتنا افهموا.. تتأمرون بعد .. شنو في .. انسوا.. إحنا ما نبي الجالية المصرية عندنا لإنهم مو كلهم 90 بالمائة منهم ومصدقين نفسهم إنهم شركاء معانا بالكويت وإن الكويت لهم .. اتخسون”.

وانتشر فيديو الشمري بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وأثار ضجة واسعة وغضبا وجدلا بين مؤيدين لكلامها ورافضين له.

RT