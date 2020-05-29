ديكور التلفزيون القومي.. انتقادات لاذعة..!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

ظل ديكور تلفزيون السودان القناة الأم مكان تندر وسخرية من المشاهدين بين الفينة والأخرى بسبب سوء اختيار الأثاث أو الديكور لعدد من البرامج المختلفة وقبل اسدال الستار على كل حلقة يتداول ناشطو المواقع الصور ويرمون باللوم على عاتق القائمين بأمر التلفزيون.

(1)

الإعلامي طارق شريف صاحب الزاوية المقروءة(على مسؤوليتي) قال في حديثه لـ(السوداني) إن التلفزيون القومي يفتقد للإدهاش البصري الذي يجذب انتباه المتابعين من أول وهلة ويجبرهم على متابعة المادة التي تبث متمنياً أن تعمل إدارة القومي على ورش توعوية والاستعانة بكوادر خارج التلفزيون بالإضافة إلى ضرورة الانتباه إلى أن جمال الأشياء في بساطتها كما من الضروري تقديم ما يلائم البيئة السودانية دون النظر لمحاكاة الفضائيات العالمية مشيراً إلى أن ما يحدث داخل القومي لا يمكن أن يجعله في مصاف القنوات الفضائية.

(2)

وكشف مهندس الديكور جمال محمد أن شكل تصميم ديكور السودان أقل ما يوصف به بدائي الشيء الذي يجلب له الانتقاد لافتاً إلى أن الديكور عالم من الأسرار المحاطة بالكثير من الأذواق المختلفة الخاصة بالألوان من ثم يسهل ذلك تنسيق قطع الأثاث لافتاً إلى ضرورة الابتعاد عن الألوان الشاذة بالاستديوهات قائلاً إن لكل برنامج شكلاً معيناً من الديكور خاتماً حديثه بأن الأمر لا يحتاج لدراسة وتخصص بقدر ما يحتاج إلي شخص قادر على التنسيق والاختيار.

(3)

موظف يعمل بالفضائيات السودانية فضل حجب اسمه قال غاضباً الاستديو في حد ذاته يجب أن يزال نهائياً لأن حتى جدرانه بدأت تتصدع وتحتاج إلى ترميم أما ما يخص الديكور لفت إلى أن الإدارة مازالت تتعامل مع موظفين عفى عنهم الدهر ولا تريد استبدالهم مؤكداً أن العقلية التي يدار بها القومي عقلية عقيمة ولن تقدمه خطوة للأمام.