شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
دعا مفوض وزارة الاقتصاد الاتحادية الألمانية للاقتصاد الرقمي والشركات الناشئة، توماس يارزومبيك، اليوم الخميس، شركة “تويتر” الأمريكية للانتقال إلى ألمانيا وسط انتقادات لقيادة الشبكة الاجتماعية من قبل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.
“…هذه دعوة للانتقال إلى ألمانيا. هنا ستكون حراً في انتقاد الحكومة، بالإضافة إلى مكافحة الأخبار المزيفة. لدينا نظام بيئي رائع للشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا، وستناسب شركتك تمامًا، وأنا سأفتح كل الأبواب أمامكم”.
وسبق أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتنظيم الشبكات الاجتماعية بشكل صارم أو “إغلاقها” تمامًا إذا استمرت في إغراق أصوات المحافظين.
ووسم موقع تويتر إحدى تغريدات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لأول مرة بعلامة تحذير تدعو القراء إلى تدقيق المعلومات الوادرة فيها.
وظل موقع تويتر، لسنوات، يتعرض لانتقادات تصفه بأنه لا يتخذ فعلا بشأن تغريدات الرئيس ترامب المثيرة للجدل، والتي تتضمن هجمات شخصية على سياسيين منافسين ونشر معلومات تندرج ضمن نظريات المؤامرة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد مناوشات مع ترامب… ألمانيا توجه رسالة مفاجئة لشركة “تويتر” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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