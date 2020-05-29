“تويتر” تتهم ترامب “بتمجيد العنف” في تغريداته

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اعتبرت شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر” تغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الاضطرابات في مدينة مينيابوليس انتهاكا لقواعد الشركة وتمجيدا للعنف.

وقالت الشركة في تغريدة تحذيرية مصاحبة لتغريدة ترامب: “انتهكت هذه التغريدة قواعد تويتر فيما يتعلق بتمجيد العنف. ومع ذلك، فقد قرر موظفو تويتر أنه قد يكون في المصلحة العامة أن تبقى التغريدة متاحة”.

وكان ترامب قد هدد في إحدى تغريداته بإطلاق النار على من يتجه إلى نهب المحلات التجارية في خضم المظاهرات الدائرة إثر مقتل جورج فلويد.

وقال ترامب في تغريدته إنه تحدث مع حاكم ولاية مينيسوتا وأكد له ان الجيش سيدعمه في إحكام السيطرة على الاحتجاجات المشتعلة.

وشهدت مدينة منيابولس، أكبر مدن ولاية مينيسوتا الأمريكية، احتجاجات واسعة على خلفية مقتل مواطن من أصول أفريقية تحت ركبة شرطي أمريكي.

ونشرت السلطات في الولاية، في وقت سابق من اليوم، مشاهد فيديو تظهر العملية كاملة مصورة قبل مقتل الشاب “من أصول أفريقية” على خلفية التعامل العنيف الذي تلقاه من عناصر الشرطة.

وفي وقت سابق هدد ترامب بـإغلاق منصات التواصل الاجتماعي بعدما اتهمه موقع “تويتر” الثلاثاء بنشر معلومات كاذبة عبر تغريدتين “لا أساس لهما من الصحة”.

من جانبها حثت شركة “تويتر” القراء على تقصي الحقائق في تغريدات نشرها ترامب، محذراً من أن ادعاءاته بشأن الاقتراع بالبريد خاطئة ودحضها مدققون.

وفي رد على تحرك الشركة، اتهم ترامب “تويتر” في تغريدة بالتدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020. وقال: “تويتر تخنق حرية التعبير تماماً، وأنا، بصفتي رئيساً، لن أسمح بحدوث ذلك”.