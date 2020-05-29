الصحة العالمية تحذر من موجات جديدة لتفشي فيروس كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال مسؤول في منظمة الصحة العالمية إن فيروس كورونا ” لم ينته”، وإن العالم يجب أن يكون مستعدا لموجات جديدة من تفشي الوباء، مع تزايد حركة الناس في شوارع مدن العالم.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية”بي بي سي” عن الدكتور دافيد نابارو، المبعوث الخاص للمنظمة لمواجهة الفيروس، إنه مع تخفيف حظر التجوال فإن على الناس الالتزام بالتباعد الاجتماعي قدر الإمكان على أن يقوموا بعزل أنفسهم على الفور في حال ما شعروا بأية أعراض.

وبدأت بعض الدول في تخفيف إجراءات الحظر، التي كانت قد فرضتها من أجل السيطرة على انتشار الفيروس القاتل.

سبوتنيك