شبح الإفلاس يخيم على شركات الاتحاد الأوروبي!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، مارغريت فيستاغر، اليوم الجمعة، أن الشركات في الاتحاد الأوروبي تحتاج إلى ما لا يقل عن 720 مليار يورو من الاستثمار هذا العام، وفي حال لم توفر هذه الأموال، فإن العديد من الشركات المستدامة في الاتحاد الأوروبي متعرضة للإفلاس وسيفقد موظفوها وظائفهم.

موسكو- سبوتنيك. وقالت فيستاغر، في مؤتمر صحفي، “في الأسابيع الأخيرة، أثر فيروس كورونا المستجد على العديد من الشركات بشكل جدي ووفقاً لأفضل تقديرنا، ستحتاج الشركات الأوروبية إلى 720 مليار يورو هذا العام لتعويض هذه الخسارة المفقودة. وبدون هذا ستواجه العديد من الشركات حالة إعسار عن الدفع وبالتالي الإفلاس، وسيواجه ملايين الأشخاص خطر فقدان وظائفهم. وهذا سيهدد قدرتنا على التعافي من الأزمة”.

والآن يجب على دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي مناقشة مقترحات المفوضية الأوروبية والاتفاق عليها قبل أن تبدأ آليات الدعم المالي في العمل. وليس من المستبعد أن تتغير التوصيات الأولية للمفوضية الأوروبية.