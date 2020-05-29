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إيفانكا ترامب تغرد عن أحداث مدينة مينيابوليس

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شهاب محمد - الخرطوم - إيفانكا ترامب

الخليج 365:

غردت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر حسابها على “تويتر”، متحدثة عن واقعة مقتل مواطن أمريكي من أصول أفريقية على يد أحد رجال الشرطة في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا.
وقالت إيفانكا ترامب في تغريدتها: “الناس في مينيابوليس مستاؤون لسبب وجيه، العدالة هي ما يمكن أن تشفي صدورنا”.
وتابعت ابنة الرئيس الأمريكي قائلة: “قلبي مع عائلة جورج فلويد وكل الأمريكيين الذين يتألمون”.
وشهدت مدينة منيابولس، أكبر مدن ولاية مينيسوتا الأمريكية، احتجاجات واسعة على خلفية مقتل المواطن الأمريكي ذو الأصول الأفريقية، جورج فلويد، تحت ركبة شرطي أمريكي.
وبحسب صحيفة “إيوتنيس نيوز”، استمرت الاحتجاجات العنيفة حوالي 5 ساعات، وسجل حوالي 30 حريقا لمنازل، منها 16 حريقا في شارع واحد، وبحسب إدارة إطفاء مينيابوليس، فإن سيارات الإطفاء المستجيبة تضررت من الحجارة والمقذوفات التي ألقاها المواطنون.
وارتفعت أصوات في جميع أنحاء البلاد تطالب بإحقاق العدل. وطالبت عائلة جورج فلويد باتهام رجال الشرطة المتورطين بالقتل، بحسب “فرانس 24”.
وقالت بريدجيت فلويد شقيقة جورج “هذا ما فعلوه بالضبط، ارتكبوا جريمة قتل بحق أخي. لدي إيمان وأعتقد أنه سيتم إحقاق العدالة”، مؤكدة أن طرد الشرطيين “ليس كافيا”. أما شقيق فلويد، فقال في تصريح لمحطة “سي أن أن” إنّه “يجب توقيف هؤلاء الأشخاص ومحاسبتهم على كل شيء لأن الناس تريد العدالة الآن”. وتابع أن “العدل هو توقيف هؤلاء الأشخاص وإدانتهم بالقتل والحكم عليهم بالإعدام”.

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