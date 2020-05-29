(8) جوالات متوسط إنتاج فدان القمح بالرهد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أكملت هيئة الرهد الزراعية حصاد محصول القمح في مساحة 1440 فدان من جملة 1480 فدان تمت زراعتها ضمن محصولات العروة الشتوية بمتوسط انتاج بلغ 8 جوالات للفدان ، بجانب إكتمال حصاد 2976 فدان من مساحات العدسية من جملة 7630 فدان عدسية وحصاد 4654 زهرة شمس من مساحة 9295 فدان.

وأعلن المهندس عبد العظيم عبد الغني مدير الإدارة الزراعية بهيئة الرهد الزراعية بحسب (سونا) عن إنطلاقة الإستعدادت للموسم الزراعي الجديد 2020م — 2021م بنظافة 23552 فدان من مساحات القطن المستهدفه للموسم الجديد والبالغة 93 ألف اإضافة لنظافة 23552 فدان للفول السوداني من جملة 50 الف فدان المساحة المقترحه ونظافة 12289 ألف فدان من مساحات الذرة من جملة 60 ألف المساحة المقترحه .

ولفت عبد الغني إلي أن الإستعدادات شملت عقد إجتماع عام بالمزارعين وعدد من اللقاءات والندوات للتنوير بإجراءات ومتطلبات الموسم الجديد ومراجعة موقف الشركات والمستثمرين التركيز علي العمل الإرشادي لتوصيل التقانات الزراعية عبر النظم المختلفه في مدارس ومنصات الإنتاج ،

وأشار للتحسن الكبير في عمليات الري الأمر الذي سيكون له أثر كبير في التأسيس الجيد للمحاصيل مناشدا وزارة الزراعة الإتحادية ووزارة النفط بزيادة حصة المشروع من الجازولين حتي تتمكن الهيئة من الإيفاء بمتطلبات الموسم الجديد وأشار للتوسع الكبير الذي شهده قطاع الإستثمار بالهيئة في مجال تربية العجول وإنتاج الألبان والدواجن .