شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : افاد عدد من اصحاب المخابز ل( السوداني ) اليوم ( الجمعة) عن عودة أزمة الخبز بسبب النقص الحاد في حصص الدقيق لأقل من نصف الحصة .

وقال صاحب مخبز العزيزية بالجريف شرق دفع الله محمد ل( السوداني ) انه لم يستلم حصته منذ عطلة العيد السبت الماضي التي تبلغ (22) جوالا من جملة (50-48) جوالا من شركة سين ، مشيرا إلى أن المشكلة الأكبر مع الحظر وانتشار الفيروس من فقدان العمال ٫ لافتا إلى أن انعدام الدقيق بالمخابز يؤدي تلقائيا لايقاف المخابز خاصة بعد توزيعه عبر المحليات وتداخلها مع بعض.

وأشار صاحب مخبز بالخرطوم السر عمر إلى ارتفاع مدخلات الانتاج لاكثر من 100% ومن ضمنها الملح والزيوت اضافه لنقص حصص الدقيق مما أدى لتوقف بعض المخابز والبعض الآخر يعمل بأقل انتاجية ٫ لافتا إلى تراجع الحصة بنسبة كبيرة مما أثر على تذبذب عمل المخابز اليومي ٫ ورهن وفرة الخبز بزيادة الحصص ٫ مشيرا إلى ارتفاع سعر كرتونة الخميرة الى (5) آلاف جنيه بدلا عن(3٫200) جنيه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الدقيق يعيد إنتاج ازمة الخبز بالعاصمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.