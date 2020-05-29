إتفاق بين المالية وبرنامج الغذاء العالمي لتحويلات نقدية تغطي ٨٠٪ من الأسر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشف وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. إبراهيم البدوي عن مذكرة تفاهم بين الوزارة وبرنامج الغذاء العالمي لتعزيز برنامج دعم الأسر الذي سيقدم تحويلات نقدية مباشرة لحوالي 80٪ من الأسر السودانية، وقال الوزير في تغريدة له على( تويتر) اليوم، أن الاتفاق الذي وقعه نيابة عن حكومة السودان مع برنامج الغذاء العالمي يعد أحد اكبر مشاريع الحكومة في الفتره الانتقالية ومن أهم ثمار الثورة السودانية المجيدة.

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