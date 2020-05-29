تاور:النيل الازرق اكثر الولايات ظلما من الحكومات السابقة

التاريخ: 29-مايو-2020
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قال البروفيسر صديق تاور كافي عضو مجلس السيادة ان النيل الازرق من اكثر الولايات ظلما من الحكومات المركزية السابقة ولم تقدم لها ادني الخدمات مما كان له الاثر الواضح في وجود الغبن المجتمعي تجاه السياسات السابقة.
جاء ذلك لدي مخاطبته الاجتماع المشترك لمجلس وزراء حكومة النيل الازرق ولجنة الامن بقاعة تعلية سد الروصيرص ضمن برنامج زيارته الاخيرة للولاية برفقة مولانا رجاء نيكولا عضو المجلس السيادي والدكتور علم الدين ابشر وزير الثروة الحيوانية .
وبحسب سونا، ثمن تاور مجهودات حكومة الولاية واستعداداتها للموسم الزراعي داعيا لاستصحاب تداعيات الاوضاع ما بعد كورونا والمتمثلة في الحوجة الكبيرة للغذاء مؤكدا ان النيل الازرق من الولايات التي يعول عليها في المخزون الغذائي وطالب حكومة الولاية ببذل المزيد من الجهود لضمان نجاح الموسم الزراعي.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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