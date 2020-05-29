متى تعقل أيها المفتون ؟؟؟؟.. بقلم خالد سليمان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
رمى الخليفه المتوكل طائرا بسهم فلم يصبه فقال له وزيره مادحا .. احسنت
فقال الخليفه اتهزا بى ؟؟؟؟
فقال الوزير لقد احسنت الى الطائر يا سيدى … ومنذ ذلك الحين بدا النفاق والتطبيل …..
• كتب ( المنافق ) الإنقاذى ( الثيب مصطفى ) وهو كذلك ( ثيبا ) تنعى عهدا وزمنا ولى وذهب …. عفوا ان انا
استعملت ( فعل التأنيث ) فالفرق فى هذه الحاله ليس شاسعا ….
• كتب الشيخ المتنعم والناعم الطيب مصطفى ( القرار الغبى الذى اصدرته حكومة ( القحاته ) بفرض الحظر الشامل للتجوال فى ولاية الخرطوم يجب الا يمر سيما وأنه سياسي ولا علاقة له بالأوضاع
الصحية … وقال لا فض فوه ان الأمر لا يعدو ولايتجاوز الأزمة الاقتصادية التى نعانى منها البلاد … والندرة التى ضاق منها العباد … وقال شيخ النفاق ان الأرض قد مادت تحت اقدام الحاكمين
ولم ينس ان يزيد من عيار نفاقه لدرجه
التى قال فيها ان مواكب الثوار ملات شوارع الخرطوم ….
• اَي عار هذا يا هذا ؟؟؟ اين كان ( زفر لسانكم ) وذات من تبكى على تضورهم
جوعا اجاعهم من انعم عليك حتى انتفخت منك الأوداج ؟؟؟
• لنفترض ان ماكتبته كان حقا ولم يكن باطلا … الم يتضور هذا الشعب جوعا عقودا ثلاث ؟؟؟ الم تمتلىء بطون ( تماسيحكم ) حراما و سحتا ؟؟؟ الم تحتكروا ،،، وتمنعوا وتخفوا السلع والطعام ؟؟؟؟
• وهل كان يتعالج من الناس غيركم ؟؟؟
من كان يتعالج فى ( رويال كير ) ومستشفيات وزير ( صحتكم ) ؟؟؟؟؟
من كان من الشعب الذى تبكى حاله اليوم يجد قطعه ( شاش ) تضمد الجراح أو جرعه ( دواء ) تعيد له عافيه ؟؟؟؟؟
• يمضى الشيخ المنافق فيكتب تهريفا
وخبالا و عبطا بان الرعب من ( الثورة ) الجديدة التى بدأت تطرق الأبواب قد أقلقت الحكام الجدد من غير ان يخبرنا
( تمساح ) النظام المباد عن اَي ( ثورة )
يكتب وعن اَي ( ثوار ) يخبر ؟؟؟؟
• لم تمض ايام على مقاله السابق الذى
أراد ان ينال به ممن يبغضهم رغم انهم
تركوه حرا يكتب نفاقا وكفرا …عاد الشيخ ( المشبوه ) ومن غير ذرة استحياء ولا صبغة خجل ان ينعى لنا ابن
شقيقته ( المجاهد ) الذى رحل بسبب
مرض الكرونا الذى أنكره ( شيخ الطيب )
ولم يدرك خطورته على كل الشعب السودانى الا عندما طرق الموت ابواب
( اهلكم المجاهدين ) …. لا غرو ولا عجب فى الأمر فهذا دأبكم وديدنكم منافقون …. أنانيون … يقتلكم ( التطرف) ويميزكم ( الشذوذ )
• ترى اهى ( سهولة ) أو ( تساهلا ) هذا الذى تنتهجه الحكومه ازاء هوءلاء ( الشواذ)… ففى امسهم كان من يكتب
( عشر ) ما يكتبه هذا الدعي المتطاول
مسمارا يخترق جماجم خير الشباب أو
( خازوقا ) يكشف عورات وعقد نظام
اللصوص والكلاب …..
• هل لا زلنا نعيش فى عصر ( التفاهه )
والنفاق والشذوذ حتى يتمدد مثل هذا ( الطحلب ) الخبيث ؟؟؟
• هل لا تطال مواد تفكيك النظام المباد
الشيخ الكذوب الطيب مصطفى ؟؟؟؟؟
• كتب وليام شكسبير … حشد العقلاء امر معقد للغاية اما حشد ( القطيع )
فلا يحتاج سوى راعى وكلب … ترى اَي قطيع هذا الذى يخاطبه هذا الكلب ؟؟؟؟
•كتب احدهم من اصحاب الدم ( البقرى) فى كفر ووتر متهكما فى الفنانه
هدى عربى ولاعب المريخ ( صلاح نمر )
ولا ادرى ما صله هذا بتلك ؟؟؟ فان كان
يقصد ( قلة الموهبه ) كم هم عاطلو الموهبه وكم عدد ( كرور ) خط الدفاع الأزرق ؟؟؟ علما ان كاتب المقال نفسه
( عاطل موهبه ) وعلاقته بالكتابه كعلاقة
اشرف الكاردينال باى حاجة …..
• حاولت ان احصى اخطاء الرجل الإملائية وحدها فالفيته حصل على علامه ( اعد ) فعلام السخرية وانت اليق بها ؟؟؟
كانت هذه تفاصيل خبر متى تعقل أيها المفتون ؟؟؟؟.. بقلم خالد سليمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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