متى تعقل أيها المفتون ؟؟؟؟.. بقلم خالد سليمان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

رمى الخليفه المتوكل طائرا بسهم فلم يصبه فقال له وزيره مادحا .. احسنت

فقال الخليفه اتهزا بى ؟؟؟؟

فقال الوزير لقد احسنت الى الطائر يا سيدى … ومنذ ذلك الحين بدا النفاق والتطبيل …..

• كتب ( المنافق ) الإنقاذى ( الثيب مصطفى ) وهو كذلك ( ثيبا ) تنعى عهدا وزمنا ولى وذهب …. عفوا ان انا

استعملت ( فعل التأنيث ) فالفرق فى هذه الحاله ليس شاسعا ….

• كتب الشيخ المتنعم والناعم الطيب مصطفى ( القرار الغبى الذى اصدرته حكومة ( القحاته ) بفرض الحظر الشامل للتجوال فى ولاية الخرطوم يجب الا يمر سيما وأنه سياسي ولا علاقة له بالأوضاع

الصحية … وقال لا فض فوه ان الأمر لا يعدو ولايتجاوز الأزمة الاقتصادية التى نعانى منها البلاد … والندرة التى ضاق منها العباد … وقال شيخ النفاق ان الأرض قد مادت تحت اقدام الحاكمين

ولم ينس ان يزيد من عيار نفاقه لدرجه

التى قال فيها ان مواكب الثوار ملات شوارع الخرطوم ….

• اَي عار هذا يا هذا ؟؟؟ اين كان ( زفر لسانكم ) وذات من تبكى على تضورهم

جوعا اجاعهم من انعم عليك حتى انتفخت منك الأوداج ؟؟؟

• لنفترض ان ماكتبته كان حقا ولم يكن باطلا … الم يتضور هذا الشعب جوعا عقودا ثلاث ؟؟؟ الم تمتلىء بطون ( تماسيحكم ) حراما و سحتا ؟؟؟ الم تحتكروا ،،، وتمنعوا وتخفوا السلع والطعام ؟؟؟؟

• وهل كان يتعالج من الناس غيركم ؟؟؟

من كان يتعالج فى ( رويال كير ) ومستشفيات وزير ( صحتكم ) ؟؟؟؟؟

من كان من الشعب الذى تبكى حاله اليوم يجد قطعه ( شاش ) تضمد الجراح أو جرعه ( دواء ) تعيد له عافيه ؟؟؟؟؟

• يمضى الشيخ المنافق فيكتب تهريفا

وخبالا و عبطا بان الرعب من ( الثورة ) الجديدة التى بدأت تطرق الأبواب قد أقلقت الحكام الجدد من غير ان يخبرنا

( تمساح ) النظام المباد عن اَي ( ثورة )

يكتب وعن اَي ( ثوار ) يخبر ؟؟؟؟

• لم تمض ايام على مقاله السابق الذى

أراد ان ينال به ممن يبغضهم رغم انهم

تركوه حرا يكتب نفاقا وكفرا …عاد الشيخ ( المشبوه ) ومن غير ذرة استحياء ولا صبغة خجل ان ينعى لنا ابن

شقيقته ( المجاهد ) الذى رحل بسبب

مرض الكرونا الذى أنكره ( شيخ الطيب )

ولم يدرك خطورته على كل الشعب السودانى الا عندما طرق الموت ابواب

( اهلكم المجاهدين ) …. لا غرو ولا عجب فى الأمر فهذا دأبكم وديدنكم منافقون …. أنانيون … يقتلكم ( التطرف) ويميزكم ( الشذوذ )

• ترى اهى ( سهولة ) أو ( تساهلا ) هذا الذى تنتهجه الحكومه ازاء هوءلاء ( الشواذ)… ففى امسهم كان من يكتب

( عشر ) ما يكتبه هذا الدعي المتطاول

مسمارا يخترق جماجم خير الشباب أو

( خازوقا ) يكشف عورات وعقد نظام

اللصوص والكلاب …..

• هل لا زلنا نعيش فى عصر ( التفاهه )

والنفاق والشذوذ حتى يتمدد مثل هذا ( الطحلب ) الخبيث ؟؟؟

• هل لا تطال مواد تفكيك النظام المباد

الشيخ الكذوب الطيب مصطفى ؟؟؟؟؟

• كتب وليام شكسبير … حشد العقلاء امر معقد للغاية اما حشد ( القطيع )

فلا يحتاج سوى راعى وكلب … ترى اَي قطيع هذا الذى يخاطبه هذا الكلب ؟؟؟؟

•كتب احدهم من اصحاب الدم ( البقرى) فى كفر ووتر متهكما فى الفنانه

هدى عربى ولاعب المريخ ( صلاح نمر )

ولا ادرى ما صله هذا بتلك ؟؟؟ فان كان

يقصد ( قلة الموهبه ) كم هم عاطلو الموهبه وكم عدد ( كرور ) خط الدفاع الأزرق ؟؟؟ علما ان كاتب المقال نفسه

( عاطل موهبه ) وعلاقته بالكتابه كعلاقة

اشرف الكاردينال باى حاجة …..

• حاولت ان احصى اخطاء الرجل الإملائية وحدها فالفيته حصل على علامه ( اعد ) فعلام السخرية وانت اليق بها ؟؟؟