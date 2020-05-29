صفحات سوداء للقبيلة الحمراء.. بقلم معتصم محمود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

???? نفى الناطق الرسمي لنادي انيمبا الفبركات (الحمراء) الحاقده التي زعمت ان الهلال حاول رشوة حارس الفريق .

▪️المسئول النيجيري لم يكن بحاجة لنفي الشائعه ذلك ان الحارس المعني لم يشارك في مباراة الهلال بنيجريا لوجوده برفقة منتخب بلاده لمواجهة توغو في بطولة الشأن ولم يحضر مع فريقه للسودان في مباراة الاياب .

▪️الشاهد إن جهه حاقده على الهلال هي من روجت للشتله الغبيه دون ان تسأل نفسها لماذا لم تصدر المعلومه في حينها إن كانت حقيقيه !!

▪️الحقيقه المعلومه للكافه إن حادثه الرشوه الوحيده (المثبته) في تاريخ كرة القدم السودانيه هي فضيحة (بري قيت) في سبعينات القرن الماضي (1973).

▪️يومها ضمن الهلال اللقب ذلك ان الفارق بينه والوصيف الدائم 3 نقاط و 6 اهداف .

▪️بري كانت ضلع المثلث الثالث وعقده المريخ ولا يمكن ان تخسر بهدف ناهيك عن 7 .

▪️سكرتير الهلال حينها (عبد الله السماني) وصلته معلومه عن تواطؤ احمر واساليب غير مشروعه فابلغ الاتحاد والوزاره بالتواطؤ والنتيجه المتفق عليها (سباعيه).

▪️حضر قادة الاتحاد (شداد) والوزير المباراة وشاهدوا ذبح الاخلاق في الميدان .

▪️الوزير (زين العابدين) استهجن المهزله وخرج بعد الهدف الثالث ولحق به وزير الدوله (عمر صالح عيسي) وشداد بعد الرابع فيما خرج مدير ادارة الرياضه (عبد الفتاح حمد) بعد الهدف الخامس .

▪️الوزير اصدر قرار الغاء الدوري قبل نهاية المباراة .

▪️وفقاً لاعترافات لاعبي بري فقد تسلم كل لاعب 10 جنيه قبل المباراة وكانوا موعدين ب 15 اخرى بعد المباراة .

▪️بكري بخيت لاعب بري كان الوحيد الذي لم يتواطأ ولم يتسلم الرشوه الحمراء ولم يعلم بالتواطؤ الا خلال المباراة قرر بعدها عدم دخول نادي بري الى ان توفاه الله .

▪️بخلاف (بري قيت) هناك ابو حشيش قيت (1965) والتي انتهت 11ــ صفر وكذلك الامير قيت (1966) التي انتهت 14 ــ صفر .

▪️ من عاليه نقول للمريخاب الجدد ، راجعوا تاريخ ناديكم قبل ان تنسبوا بضاعتكم لكبير البلد وسيدها .

▪️(اسأل ناس ابوك يا وليد)

???? في حواره مع قناة النيل الازرق قال الغربال ان يوم توقيعه للهلال كان اسعد يوم بحياته .

▪️وقال الغربال في الحوار الذي اجراه معه لاعب الهلال السابق حموده ، إن ايامه بالهلال كانت اجمل سنوات عمره .

▪️شكراً الغربال ابن الهلال الوفي وعفواً ناس العرضه جنوب ، اصلوا ولدنا صريح .

▪️منك لله يا كاردينال .

???? ماذا دار في لقاء العيد بين البرير وكوارتي وما سر مهاتفة الارباب !!

▪️بعد الكورونا تاني ما تجونا !!

???? رحم الله (علي جكسا) وزير الشئون الاجتماعيه بالهلال ورجل المهام الخاصه لنحو اربعة عقود .

▪️زاملت الفقيد بصحيفة (نجوم الرياضه) حيث كان المدير الاداري وصديق الكل .

▪️احر التعازي لاسرته الكريمه وشقيقه الجعلي وابن عمه بروف جلال بالاتحاد العام .

???????? كلام سياسه .

▪️الانشقاقات التي عمت الجبهه الثوريه تأكيد على انها غير جديره بالتحاور والمفاوضات .

▪️مؤسف والله تأخير مؤسسات الحكم الانتقالي بسبب مناوي ورهطه .

▪️شعبية حميدتي تتمدد وشعبية كباشي تتناقص هذا إن كانت له شعبيه من الاصل .

▪️الدعم السريع صمام امان الثوره .

▪لا مستفيد من ابعاد الدعم السريع عن الثوار الا الكيزان .