ضبط كميات كبيرة من الدقيق معدة للتهريب….

الخليج 365:

تمكنت مباحث التموين بمحلية ام درمان بالتنسيق مع مباحث التموين بامبدة من ضبط اشهر مخزني الدقيق المدعوم ومتهمين اثنين آخرين وضبطت بحوزتهم عدد 338جوال دقيق وتتخذ إجراءات قانونية في مواجهتهم.

وقال اللواء شرطة حقوقي/طارق الرشيد مدير إدارة التموين في تصريح للمكتب الصحفي للشرطة ان الضبطية جاءت بعد توفر معلومات لادارته بمنطقة حي السمرة حاج الطاهر بالريف الجنوبي وتنسيق مع لجان المقاومة عن قيام متهم من الذين اشتهروا بتخزين سلعة الدقيق المدعوم وإعادة تعبئته بجوالات تجارية بغرض التهريب لديه كمية من جوالات الدقيق بمخزن يعمل علي إعادة تعبئتها عشوائيا بعبوات مختلفة بهدف التمويه والتهرب من الرقابة فتم تشكيل فريق من مباحث التموين وتمت مداهمة المخزن الرئيس و ضبط المتهمين أثناء إعادة تعبئة الدقيق وأسفرت عملية المداهمة عن ضبط عدد 338جوال منها 38جوال زنة 50كيلو مدعوم وعدد300جوال الخباز تمت إعادة تعبئته بعبوة زنة 25كيلو وعدد30جوال سين روتانا وحمامة(فارغة)وكمية من الخيوط والجوالات الفارغة وماكينة خياطة واتضح أن المتهمين الآخرين أحدهما صاحب المخبز والآخر المشرف علي العمال بالمخبز تم اتخاذ إجراءات بلاغ تحت المادة4/2طوارى بقسم الشرطة بدائرة الإختصاص وناشد اللواء الرشيد المواطنين الانتباه لكل الأنشطة السالبة بالاحياء وإبلاغ ادارته بمخالفات السلع التموينية موكدا مقدرة وتصاميم ادارته علي ضبط كل مخالفات التي تتم في التعامل غير المشروع بالسلع التموينية والاستراتيجية التي تهم المواطن.