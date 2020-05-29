شاب شنق نفسه لهذا السبب الغريب….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

شنق شاب عشريني نفسه داخل ملحمة بسوق الكتيبة بمدنية القضارف وقالت مصادر صحفية مطلعة ان الشاب كان يرافق اشقائة لإحضار مستلزمات البيت وعقب شرائها من السوق طلب من اشقائة الذهاب لإحضار بعض المستلزمات الأخرى واستغل الشاب ذلك وقام بالدخول الي المحلمة وشنق نفسه بداخلها وعند حضور اشقائه تفاجؤا بالحادث مما أدى إلى حدوث حالة من الاغماءات وسطهم فيما تم إبلاغ الشرطة من بعض رواد السوق وعلى الفور ارسلت الشرطة فريقا من المباحث لموقع الحادثة وتم اخذ الجثة إلى المشرحة لإكمال الإجراءات ومن ثمة تسليم الجثمان لذويه ومازالت التحريات لكشف دوافع الشاب للانتحار. المادة السابقة جائحة جائحة كورونا تهدد الموسم الزراعي بالبلاد..! المقالة القادمة ضبط كميات كبيرة من الدقيق معدة للتهريب….

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