شاهد بالصور: وصول فريق طبي صيني إلى البلاد للتصدي لوباء كورونا…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وصل فريق خبراء من أطباء صينيين برئاسة د.چولين إلى السودان يوم الخميس فى زيارة رسمية تستغرق أسبوعين، فى إطار دعم جهود السودان للتصدى لوباء كورونا.

ووفق بيان صادر عن إعلام مجلس الوزراء كان في استقبال الوفد بمطار الخرطوم، وزير شئون مجلس الوزراء السودانى السفير عمر بشير مانيس، ووزير الصحة الدكتور أكرم التوم، ووزير الدولة بوزارة الخارجية د.عمر قمر الدين، وسفير الصين لدى السودان ما شين مين.

وقال وزير شئون مجلس الوزراء السودانى فى تصريح صحفي، إن زيارة فريق الخبراء الصينيين تعد مبادرة كريمة من حكومة الصين للوقوف مع الشعب السودانى وهو يواجه جائحة كورنا، لافتا إلى أن المبادرة تعزز الصداقة والعلاقة الرسمية والشعبية بين البلدين والشعبين.

وقال وزير الصحة السوداني أكرم علي التوم، أن “زيارة فريق الخبراء الطبيين الصينيين جاءت في توقيت مناسب، للاستفادة من الخبرة التراكمية للصين، ودعمها المادي والعيني الذي يقدمه شعبها وحكومتها”.

ولفت البيان إلى أن زيارة فريق الخبراء الصينيين للبلاد ستستمر أسبوعين.

وحتى الخميس، سجل السودان 4 آلاف و346 إصابة بفيروس كورونا، بينها 195 وفاة، و975 حالة تعافي.