وفاة طبيب جراحة العظام الشهير د. شرف الدين الجزولي…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

‏توفى مساء الخميس استشاري جراحة العظام الشهير د. شرف الدين الجزولي بإنجلترا، بعد صراع طويل مع المرض. وقال مصدر صحفي ان الجزولي بعث برسالة لزملائه بمستشفى شرق النيل طالبا منهم الدعاء له بعد أن ساءت حالته. واشتهر الجزولي بنجاح عملياته في جراحة استبدال المفاصل و(الركب). ومن أشهر العمليات التي أجراها كانت للرئيس المعزول عمر البشير (تغيير مفصل الركبة). المادة السابقة تفاصيل جديدة في مجزرة الابيض… المقالة القادمة هونغ كونغ .. في مهب الريح

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