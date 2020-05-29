تفاصيل جديدة في مجزرة الابيض…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت عضو مجلس السيادة عائشة موسى السعيد انتهاء العمل في اجراءات تقديم المتهمين باغتيال شهداء الاييض للمحاكمة العادلة بمدينة الابيض، جاء ذلك خلال لقائها لجان المقاومة بالمدينة بحضور وزيرة الخارجية و ووالي شمال كردفان وأوضحت ان المحاكمة ستكون بحضور أسر الشهداء في قاعة كبرى مفتوحة للجميع و أرجعت تأخيرها بسبب جائحة كورونا.

وفي الاثناء تسلمت مذكرة تم تقديمها الى مجلسي السيادي والوزراء .واكدت التزام حكومة الفترة الانتقالية باستكمال مهام الفترة الانتقالية بتعيين حكام الولايات ، وأرجعت تاخير ها لظروف المفاوضات الجارية في جوبا وناقش اللقاء مشاكل الخدمات بالولاية ومبادرات الشباب. المادة السابقة خطبة الجمعة.. بقلم الفاتح جبرا المقالة القادمة وفاة طبيب جراحة العظام الشهير د. شرف الدين الجزولي…

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