عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الجمعة 29 مايو 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الجريدة

حمدوك : البعثة الأممية (مافيها عساكر)

تجمع المهنيين يُطالب الحكومة بإعلان الـ (3) من يونيو يوم للحداد الوطني وتنكيس الأعلام

القوات المسلحة: مددنا حبال الصبر على الاعتداءات المتكررة من المليشيات المسنودة من الجيش الإثيوبي

السيادة ينفي دخول البرهان الحجر الصحي

(حق) تهاجم كباشي وتدافع عن مرشحها لمنصب والي جنوب كردفان

اللجنة التسييرية لاصحاب الصيدليات تعلن الاضراب

وزير الصحة : الوباء مازال ينتشر في السودانً رغم التدابير التى تمت لمواجهته

دراسة : كورونا وراء 32% من الوفيات الغامضة بالفاشر

تمديد حظر التجوال في القضارف لأسبوعين

احتجاجات بابونسة ولجان المقاومة تتهم الفلول

عائشة موسى تعلن انتهاء اجراءات تقديم المتهمين بارتكاب مجزرة الابيض للمحاكمة

التيار

فريق طبي من الحكومة الصينية لمكافحة جائحة كورونا في السودان

وسط إستياء عام للشارع الكسلاوي.. حكومة الولاية تمدد الإغلاق الشامل للمرة الثالثة على التوالي

وفيات كورونا تقترب من 200 حالة

التعايشي يلتقي والدة الشهيد داود يحيى بولاد بمسقط رأسه

وزيرا المالية والعدل يشاركان في جلسة مغلقة للجان بالكونغرس الأمريكي

جبهة مناوي:البيان المتداول مفبرك ولم يصدر من الوساطة

أخبار اليوم

الناطق الرسمي:استشهاد وجرح عدد من الجنود والمدنيين اثر اعتداءات اثيوبية

عائشة تعلن انتهاء العمل بنتائج محاكمة المتهمين بمجزرة الابيض

المستشار الإعلامي: البرهان بخير وصحة جيدة

توغل قوة من المليشيات الاثيوبية في منطقة بركة ووقوع اصابات

وفاة واحد من اهم جراحي العظام في السودان.. النطاسي د. شرف الدين الجزولي

الوطن

وصول ٣٠ طبيب صيني للبلاد لمكافحة كورونا

النيل الأبيض يبتلع ثلاثة شباب

الشرطة بالخرطوم تدشن حملة للمخالفين الحظر

توغل عصابات إثيوبية في حدود السودان ومقتل ضابط سوداني في الإشتباكات

وزيرا المالية والعدل يخاطبان جلسة للكونغرس الأمريكي

السوداني

الجيش : مازلنا نمد حبال الصبر على اعتداءات مليشيات مسنودة من الجيش الإثيوبي على الأراضي السودانية

إستجابة عبدالرحيم محمد حسين وهاشم عبدالمطلب للعلاج

اللجنة التسييرية لأصحاب الصيدليات تعلن عن إضراب شامل

متظاهرون يحرقون مبنى المحلية ومنزل المدير التنفيذي بـ”بابنوسة”

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النيل الدولية

تجمع المهنيين يُطالب الحكومة بإعلان ال (3) من يونيو يوم للحداد الوطني

مجلس السيادة: البرهان بخير

نتائج دارسة تكشف اسباب الوفيات الغامضة التي شهدتها الفاشر مؤخرا

اللجنة التسيرية لاصحاب الصيدليات تعلن اضراب شامل عن العمل

ضبط مخزن لإعادة تعبئة الدقيق المدعوم بأم درمان

السوداني الدولية

إتجاه لتمديد حظر التجوال بولاية الخرطوم

إصابة بـ (كورونا) في أم الطيور ومطالبات بحجر المخالطين وقفل المنطقة

إتجاه لتمديد حظر التجوال بولاية الخرطوم

قفل كبرى شندى المتمة ومداخل ولاية نهر النيل

اليوم التالي

المحتجون احتجزوا المدير التنفيذي وقائد الاستخبارات.. تظاهرات في بابنوسة وحرق مباني المحلية بسبب تردي الأوضاع المعيشية

مكتب رئيس السيادي: البرهان سيعود للخرطوم وفي صحة جيدة

ضبط كميات كبيرة من البنقو في الحدود الإثيوبية

أصحاب الصيدليات يعلنون الدخول في إضراب شامل

صحيفة (بدون عنوان) الإلكترونية تدشن موقعها الرسمي

آخر لحظة

تخفيضات كبيرة في مخصصات الدبلوماسيبن بالخارج

اضراب شامل لاصحاب الصيدليات اعتباراً من السبت المقبل

الشرطة تلاحق معتادي الاجرام ومخالفي الحظر

وزيرا المالية والعدل يشاركان في جلسة إحاطة مغلقة للجان بالكونغرس الأمريكي

وكالة السودان للأنباء “سونا”

مكتب البرهان: رئيس مجلس السيادة يتمتع بصحة كاملة

الناطق الرسمي: مليشيات مدعومة بالجيش الاثيوبي تعتدي على اراض سودانية

القوات المسلحة:المليشيات الاثيوبية درجت على الاعتداء على الاراضي السودانية

الناطق الرسمي: استشهاد وجرح عدد من الجنود والمدنيين اثر اعتداءات اثيوبية

الري تنفى اتساع الخلافات مع الجانب الاثيوبي لاستئناف مفاوضات سدالنهضة

وزيرة الخارجية تدعو لتضافر الجهود مع الدعم الخارجي لدحر الكورونا

وزيرا المالية والعدل يشاركان في جلسة إحاطة بالكونغرس الأمريكي

التعايشي: الدولة ماضية نحو بناء عقد اجتماعي جديد

التعايشي يلتقي قوى إعلان الحرية والتغيير بالضعين.

توغل قوة من المليشيات الاثيوبية في منطقة بركة ووقوع اصابات

الشرطة تنفذ حملة لمواجهة مخالفات الحظر الصحي ومعتادي الاجرام

اليوناميد والاتحاد الافريقي يؤكدان دعمهما للسودان لانجاح حملة جمع السلاح

اللجنة التسيرية لاصحاب الصيدليات تعلن اضراب شامل عن العمل

اختيار السودان مركز إقليمي للتدريب للاتحاد الدولي للاتصالات

وفد طبي صيني يصل الخرطوم للمساعدة في مكافحة جائحة كورونا

وزير الثقافة والإعلام ينعي الشاعر محجوب سراج

والي الشمالية يطمئن على الأوضاع الصحية بالمحليات السبع.

حرق واتلاف مكاتب محلية بابنوسة ومنزل المدير التنفيذي

القضارف تمدد الحظر الشامل لاسبوعين اعتبارا من 31مايو الجاري

والي الجزيرة ينعي د. مصطفى إبراهيم إستشاري أمراض القلب

تدشين زراعة الفول السوداني الأسبوع الأول من يونيو بالجزيرة

توزيع 491 الف جالون للموسم الزراعي بالنيل الازرق

هيئة مياه الخرطوم تنفي تلوث المياه بالحلفاية مربع 8

الارصاد : ارتفاع درجات الحرارة بمعظم أنحاء البلاد