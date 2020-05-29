ما حقيقة وفاة قداح الدم.. بقلم هنادي الصديق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

في الوقت الذي كشفت فيه القناة الإسرائيلية “13” عن عملية (يفترض أنها سرية) قامت بها إسرائيل في السودان، بإرسالها طائرة صغيرة انطلقت صباح الاثنين من مطار بن غوريون بتل ابيب إلى العاصمة السودانية الخرطوم، لإنقاذ الديبلوماسية السودانية (نجوى قداح الدم) بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وفي الوقت الذي كشفت فيها وسائل إعلام إسرائيلية تقارير تؤكد بها حقيقة الطائرة الغامضة، (نفى) الناطق بإسم القوات المسلحة العميد ركن عامر محمد الحسن، في تصريحات صحفية، هبوط طائرة إسرائلية في مطار الخرطوم، مؤكدا ان الطائرة التي وصلت مطار الخرطوم بالقاعدة الجوية تركية وتحمل مواداً طبية وكان في إستقبالها لواء طبيب حازم يتبع لإدارة الخدمات الطبية، وأن الطائرة اُستقبلت بواسطة اللجنة المشكلة لإستلام المساعدات الطبية، وأوضح أن الأجواء السودانية لا تفتح إلا عبر ترتيبات معلومة. وقال إنه ليس هناك اتفاق على دخول الطيران الإسرائيلي الأجواء السودانية ناهيك عن هبوطه مدرج المطار السوداني. (حديث غير صادق بالمرة)، ناقضته حقائق لم يدركها ذكاء الناطق الرسمي بكل أسف.

القناة الاسرائيلية كانت أكثر صدقا وإدراكا لحقيقة ما يمكن أن يجره عليها الكذب، فإستدركت لافتة الى إنه كان من الممكن أن تبقى هذه الرحلة سرية إلا أن مسارها الاستثنائي التقطته رادارات تطبيقات المراقبة في الإنترنت. مشيرة إلى أن الطائرة كان على متنها طاقم طبي، ومعدات وأدوية لمعالجة كورونا، ومسؤول إسرائيلي كبير مختص بالعلاقات مع السودان بغرض إحضار الديبلوماسية السودانية (قداح الدم) للعلاج في إسرائيل، لكن اتضح أن وضعها الصحي حرج ولا يسمح بذلك، قبل أن تفارق الحياة (بعد ساعات فقط من مغادرة الطائرة).

تضارب التصريحات كان من الممكن أن يمر مرورا عاديا، ولا يتوقف عنده أحد، إلا أن شغف الشعوب بالتنقيب ولهثها المستمر والمضني عن تتبع كل ماهو مثير وكشف الأسرار، جعل من العالم (غرفة ضيقة) وأدخل الناطق بإسم الجيش السوداني في (خرم إبرة)، بعد أن تابع عدد غير قليل وكنت من بينهم، مسار الطائرة الإسرائيلية منذ إقلاعها من مطار الخرطوم مرورا ب(خليج العقبة) وحتى وصولها مطار بن غوريون في تل أبيب، عبر برنامج تتبع الرحلات (فلايت رادار 24) .

التصريح الذي لم يحالفه التوفيق، جعل مصداقية الناطق بإسم القوات المسلحة على المحك، وخصم من الرصيد الأخلاقي للمؤسسة العسكرية التي يمثلها العميد ويناصبها السواد الأعظم من الشعب السوداني العداء.

تبقى الإسئلة الهامة التي تحتاج لإجابة مقنعة: لماذا أخفى سيادة العميد حقيقة الطائرة الإسرائيلية طالما ان رئيسه الفريق عبدالفتاح البرهان لم ينكر حقيقة علاقته بالكيان الصهيوني من قبل؟

هل في الأمر ما يشي بأمر كبير يريدون صرف الأنظار عنه بهذا التصريح الذي فضحه الجانب الإسرائيلي المعروف عنه الثرثرة؟

وبما أنني أميل للرواية الإسرائيلية أكثر من رواية الناطق بإسم قواتنا المسلحة، فهل حقيقة ان الغرض من هذه الرحلة المبهمة كان نقل الديبلوماسية قداح الدم بغرض العلاج بتل أبيب؟،أم للتخلص منها بشكل سري وسريع إعتمادا على تأثرها بفايروس كورونا 19 المستجد؟ ومن كان في معية الوفد الإسرائيلي من الجانب السوداني؟ ماذا كانت تحمل السيدة قداح الدم من أسرار أرادت الدولة العبرية التخلص منها بذات الطريقة التي إعتادت عليها مع من تجمعهم بها علاقات تبدو في ظاهرها مصالح مشتركة، وفي حقيقتها إستغلال الشخص لفترة محددة تنتهي بإنتهاء المهمة المحددة، والجميع يعلم أن السيدة قداح الدم هي مهندسة لقاء البرهان ونتينياهو بعنتبي في فبراير الماضي.

نخشى أن تكون الدولة العبرية أرادت إستغلال جائحة كورونا بأن تضع نهاية طبيعية لعلاقتها بالشابة السودانية التي ظنت أنها أدت ما عليها من أدوار تجاه وطنها في السياسة الخارجية من منظورها الشخصي وحسب تقديراتها الذاتية؟ أم أن في الأمر ما ستكشف عنه الأيام؟ رغم أن الوفاة بالكورونا واردة بنسبة كبيرة ولكن ..!!