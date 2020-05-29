العنصرية تهدد امريكا بالتفكك والانهيار.. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تطل أزمة العنصرية المقيتة فى امريكا برأسها من جديد ، وهى التى ظلت تطفو الى السطح كلما ارتكب بعض العنصريين المتطرفين جرائمهم المقيتة ضد المواطنين من اصول زنجية ، وقد عاش المجتمع هذه الازمة كثيرا وما زال يعيشها ، وأشد ما يزعج الحالمين بامريكا هادئة تسود فيها قيم العدالة والقانون ، اشد ما يزعجهم عجز النظام الرسمى فى بلادهم عن وضع حد لهذا السلوك المرفوض والمدان من كل احد ، والأسوأ الذى يشكل لهم هاجسا هو سياسة الرئيس الشعوبى العنصرى القائمة اساسا على تشجيع العنصريين الارهابيين ، وفى عهده الاسود المليئ بالظلم ازدادت هذه الافعال الاجرامية .

والمعروف ان قرونا مرت على سياسة التمييز العنصرى والنظر الى السود باعتبارهم أناس من درجات دنيا وحتى قد لايستحقون العيش الكريم ، هذه السياسة القبيحة التى كانت سائدة فى كثير من بلدان العالم اصبح الكل يحاربها – على الاقل نظريا – لكنها بقيت فى امريكا هى السياسة العامة وعرف هذا البلد بالتمييز بين الناس على حسب عنصرهم ولون بشرتهم وظل القتل خارج اطار القانون وبالذات استهداف ذوى البشرة السوداء ظل هو السائد فى المجتمع الامريكى بكل آسف ، وتماهت معه بعض الادارات وبالذات ادارة الرئيس ترامب، ومما يثير استغرابنا وجود بعض المغفلين بيننا الذين مازالوا ينظرون الى امريكا العنصرية باعتبارها مثالا للحضارة والديموقراطية ومحطا لاحلامهم .

وفى الأنباء ان مظاهرات عارمة عمت ولاية مينيسوتا بعد ان قام شرطي في الولاية بوضع رجله على رقبة رجل أسود تم تقييده، وقد استنجد الرجل قائلاً (لا أستطيع التنفس) لكنه مات بعد دقائق بسبب الاختناق. ‏وقيل ان هذا الشرطي لديه سجل حافل من الشكاوي ضده لكنه لم يُعاقب أبداً .

وفور انتشار الفيديو الذى صور الجريمة البشعة عم الغضب عددا من المناطق ، وشهدت البلد تظاهرات غاضبة تنادى بضرورة انهاء حالة العنصرية واستهداف ذوى البشرة السوداء والعمل على محاكمات فورية وتوقيع عقوبات رادعة على كل من يتورط فى هذه الجرائم السيئة.

‏وما يثير غضب الامريكان من ذوى البشرة السوداء ان استهدافهم ليس فقط تجاوزات فردية من عنصريين يمثلون انفسهم وانما سياسة عامة يتبناها الكثيرون وتتم تبرئة المعتدين البيض مما يعنى ان الوضع كله سيئ ويحتاج الى تغيير جذرى والا فلن تستقر امريكا وسوف تهددها العنصرية بالتفكك والانهيار.