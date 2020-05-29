توزيع (491) الف جالون للموسم الزراعي بالنيل الازرق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

اوضح دكتور يوسف سليمان عبدالله المدير العام لوزارة الانتاج والموارد الاقتصادية الوزير المكلف ان جملة الكميات المصدقة عبر غرفة وزارة الزراعة الاتحادية للنيل الازرق تبلغ 6 مليون و600 الف جالون جازولين والكمية المخصصة لمرحلة التحضيرات والزراعة تبلغ 5 مليون و258 الف جالون بجانب تخصيص 528 الف جالون لمرحلة الكديب و814 الف جالون لمرحلة الحصاد.

وفي تصريح (لسونا) اكد دكتور يوسف ان الكميات التي وصلت الولاية لمرحلة التحضيرات والزراعة 501 الف و324 جالون جازولين مبينا ان جملة الكميات التي تم توزيعها عبر غرفة انجاح الموسم الزراعي ممثلة في لجنة الجازولين 491 الف و324 جالون وجملة المستفيدين الف و44 مزارع، وجاري العمل في التوزيع وفق الضوابط والشروط المجازة من غرفة عمليات انجاح الموسم الزراعي.