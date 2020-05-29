بالصورة..الأهلي شندي يزور رئيس مجلس السيادة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : سجل وفد رفيع المستوى من النادي الأهلي شندي اليوم زيارة لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بمسقط رأسه بقرية “قندتو” بولاية نهر النيل، وذلك للتهنئة بعيدالفطر المبارك والاطمئنان على صحته بعد الشائعات التي راجت في بعض مواقع التواصل الإجتماعي حول إصابته بفيروس كورونا.وضم وفد الأهلي شندي رئيس النادي السابق حسن العقيد والأمين العام السابق خضر ابو السعود إلى جانب الأمين العام الحالي خليفة مبارك إلى جانب عضو النادي حيدر عبدالعزيز.

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