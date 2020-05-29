شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : شنت المطربة السودانية الشابة إيلاف عبد العزيز هجوماً قاسياً على المجتمع النسائي بالسودان, وأتهمت الفنانة النساء بالحقد والحسد. جاء ذلك خلال سهرة تلفزيونية على فضائية أنغام تم بثها خلال أيام عيد الفطر الحالي, وبحسب ما شاهد محرر كوش نيوز فقد قالت إيلاف في حديثها الذي تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل المختلفة: (مع إحترامي للنساء الموجودات معنا بالأستوديو وأنا واحدة منهم, النسوان حاقدات وكعبات شديد). وتابعت: (باللغة الدارجية حقتنا أقول مافي “إنتاية” أنثى نظيفة, وإذا رأت المرأة واحدة لونها نظيف ما شاء الله ما بتقولها, حتى لو شاهدت السيدة سيدة أخرى بنفسيات جميلة لا تذكر الله. وعن مجاملاتها أكدت إيلاف عبد العزيز في حديثها الذي تابعه محرر كوش نيوز أن مجاملاتها للفنانين الرجال فقط, وذكرت بالمقابل أثق تماماً أن أي مناسبة تخصها سيجاملها فيها الرجال فقط.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الفنانة إيلاف تفجرها داوية: كل النسوان حاقدات ومافي “إنتاية” نظيفة وأنا مجاملاتي مع الرجال فقط.! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.