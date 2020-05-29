تصدير (127) طن لحوم مذبوحة للسعودية

بلغ صادر اللحوم المذبوحة للسعودية ، اكثر من 127 طن خلال مايو الجاري عبر الشحن الجوي.

وقال مدير التسويق والعلاقات الدولية بشركة الاتجاهات المتعددة، اسامة السنوسي ان الشركة تواصل عملها في تحقيق الأمن

Advertisements

الغذائي وسد الفجوات ، كذلك استراتيجيتها في الارتقاء بصادر اللحوم السودانية، وتحقيق الانتشار على مستوى الدول العربية والخليجية، وصولا للأسواق الاسيوية والاوربية، متوقعا بان تشهد الفترة المقبلة ارتفاع معدلات الصادر عقب فتح الطرق البرية ،

ومن ثم التصدير عبر البرادات لدول عربية وخليجية مختلفة ، منوها الى ان المرحلة التالية ستكون الأسواق الاسيوية والتركية، من ثم الجاهزية لسوق الاتحاد الاتحاد الأوربي،وبحسب صحيفة السوداني، شددا على محاور تجويد الصادر وزيادة الكميات والالتزام بالجودة.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)