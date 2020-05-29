الإعلامية السودانية “تيسير حسين” تحكي تجربة إصابتها بكورونا والبروتوكول العلاجي

قدمت الاعلامية د. تيسير محمد حسين” تجربة إصابتها بعدوى “كورونا” وتعافيها منه، قائلة بأن القصد منها ان يستفيد منها كثيرين.

وقالت “تيسير”، أود أن أقدم تجربتي بعد التعافي من المرض، و البروتوكول العلاجى الذى استخدمته .

وفيما يلي وبحسب صحيفة السوداني، نورد تجربتها على لسانها:

واحدة من التجارب الكنت عايزه احتفظ بيها بس حسيت انه كثير من الأصدقاء ممكن يستفيدوا .. وكثير من الناس ..اذا كانوا في ذات الموقف ممكن ما يكونوا عارفين يعملوا شنو ..

خاصة انه (كورونا) انتشرت و (الوبائيات) أصبح التواصل مشكلة لكثرة المصابين ..وكذلك (مراكز العزل)….

من شهر تقريبا قبل رمضان ب شويه

حسيت ببداية أعراض التهاب ..زكام وصداع بسيط … من البداية عزلت نفسي تماما (والعزل ده يعني غرفتك ..الحمام حتى أواني الأكل والشراب والملابس) وانا كان الأكثر رعب بالنسبة لي لأني مع امي وابوي وهم كبار في السن وده كانت الحاجة الأصعب من اي تفكير ثاني..

عشان كده قفلت (كل المنطقة الأنا فيها في البيت) … والحمد لله ما جاتني اعراض صعبة …

أكثر الأعراض في البداية كانت الزكام الآم الحلق وفقدان الطاقة بصورة كبيرة لدرجة عدم المقدره على حتى الحركة من السرير الا بعد مساعدة بمحلول تروية(ماء وسكر وملح)

بعد فترة فقدت حاستي( الشم والتذوق) بس على فكرة ما اخدوا معاي زمن ثلاثة أيام وبدوا يرجعوا تدريجيا..

بعدها بديت اكح ودي ممكن تكون أصعب حاجه مع فقدان الطاقة بس الحمد لله برضو ما كانت بالصورة للكحة الجافة جدا…

بعد أسبوعين بديت احس بتحسن والطاقة بدت ترجع والكحة والم الحلق بدأ يختفي …والشهية تعود تدريجيا لحد ما شفيت الحمد لله..

المهم في الموضوع ده والسؤال ممكن يكون للجميع عملتي شنو ؟

وده سبب البوست.. الناس تعرف انه الأعراض مختلفة حسب المناعة والقدرة على المقاومة.. الأغلبية عندهم ( فقدان الشم والتذوق).

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عرض مشترك ..

أول مرة استخدم القرض بس كان حاجه مقنعة ومفيدة جدا بمصو واتبخر بيه..

اخدت الازيسو مايسين ١٥٠٠ ملجم ل ٣ أيام.. (٥٠٠ جم يوميا) وحرصت اشرب المويه الدافيه بقطع فيها ليمون بقشرو و حبة كركدي وزنجبيل وكمون.. بشرب سوائل قدر ما اقدر إن شاء الله مويه ساكت ..

بالليل بضيف لليمون والكركدي قرض وحبة ملح واغرغر بيه قبل انوم.. لم بديت اكح بقيت باخد مع الحاجات دي اسبرين ٧٥ ملجم يوميا (الناس ال عندها مشاكل سيولة في الدم ما ممكن تاخد اسبرين) ..ومن أول يوم ما خليت فايتامين C نهائي..

وبجيب الموز كميات اختو جنبي في التربيزه واكل منو كل مره عشان الطاقة..وبديت اخد البندول في الأول لقيت ماعندي حمى شديد ولا صداع وقفته..

..لما حسيت بقيت كويسه وبديت اتعافى بقيت باخد (ملتي فايتامين )وما وقفت (فايتامينC )بس باخده يوم بعد يوم وثبت موضوع المويه الكثيرة دي اصلا كنت مقصرة في الموضوع ده.

هسه اول ما أفطر ما بقيف من المويه عندي باقه مالياها وبتحرك بيها في اي مكان …

امسحوا بالكلور والكحول دائما..و(بخور القرض ماتنسوه) في حبة قلق مرات وعدم نوم ده عادي..

اهم حاجة تتمسك بالشفاء وتحرك كل الطاقة الإيجابية وما تستسلم وما تغمر روحك في مود المرض لانه العامل النفسي مهم

ومن غير كده المرض عنده أثر نفسي صعب جدا لو ما قويت ذاتك.. وبعد اختفاء الأعراض كانت توصية دكتور وليد مشكورا العزل اسبوع ثاني وانا مديتها عشرة …

والآن بصحة وعافية وعندي إحساس (الإنتصار )، شكرا للأصدقاء الشالوا معانا الهم وبيهم عبرنا.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)