شاهد بالفيديو: تقرير لقناة إسرائيلية “مترجم” يكشف مهمة الطائرة التي حطت بالخرطوم وعلى متنها مسؤول إسرائيلي رفيع

قام مترجمون سودانيون، بترجمة تقرير القناة الإسرائيلية، من العبرية إلى العربية، فيما يتعلق بالطائرة، التي حطت بالخرطوم الثلاثاء الماضية، وعلى متنها مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى ومهمتها.

وكشف مقطع فيديو تقرير القناة الإسرائيلية “13”، بأنها طائرة رجال أعمال صغيرة أقلعت من مطار بن غوريون الإسرائيلي الدولي، كان هدفها العاصمة السودانية الخرطوم في سفرية سرية ولكن تم كشفها عبر رصد نشاط الطائرة غير العادي على تطبيقات الرادار على الانترنت.

وكشفت القناة أن محادثة نتنياهو مع البرهان التي هنأه فيها بعيد الفطر، تناول خلالها الحالة الصحية للمستشارة السودانية نجوى قدح الدم، التي بدأت في نسج الروابط التي أدت إلى لقاء نتنياهو والبرهان في عنتيبي الأوغندية فبراير الماضي، وهي تشغل أيضا المستشارة السياسية للرئيس الأوغندي يوري موسفيني، و مقربة جداً لرئيس مجلس السيادة والتي أصيبت بعدوى كورونا وتدهورت صحتها.

وبحسب القناة رغبت اسرائيل في التطوع لإنقاذ حياتها، فقد كانت أيضا صديقة جيدة لإسرائيل ودبلوماسية من الدرجة الأولى، ولا شك أن اسرائيل كانت تستطيع إقامة علاقات جيدة مع الخرطوم بدونها كما يقول التقرير.

وذكرت القناة ان الطائرة التي هبطت بالخرطوم كانت مجهزة بطاقم طبي ومعدات وأدوية لعلاج كورونا، وكان ضمن الطاقم الطبي مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى على علاقة بالخرطوم.

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وأفاد تقرير القناة الاسرائيلية في البداية كان يعتقد بأنه يمكن نقل “قدح الدم” لتقديم العلاج الطبي في اسرائيل، ولكن تبين أن وضعها الطبي حرج ولايسعفها للسفر إلى اسرائيل، كما كشفت عن ذلك وقتها صحيفة (صحيفة السوداني).

وقال المحامي نيك كاوفمان للقناة “13”: “قدح الدم دبلوماسية فذة، ولولا نشاطها ما كانت هناك علاقات بين إسرائيل والسودان”.

ولفتت القناة إلى أن كاوفمان “كان شريكا مع قدح الدم بتبادل الرسائل الأولى بين نتنياهو والبرهان”.

وأضافت القناة، اليوم وبعد 24 ساعة من عودة الطائرة إلى اسرائيل، وصلت الأخبار المحزنة للقدس بتهديد كورونا لمهندسة العلاقات الاسرائيلية السودانية وخبر وفاتها.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)