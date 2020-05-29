القوات المسلحة: مددنا حبال الصبر على الاعتداءات المتكررة من المليشيات المسنودة من الجيش الإثيوبي

أعلنت القوات المسلحة أن المليشيات الإثيوبية بإسناد من الجيش الإثيوبي درجت على تكرار الإعتداء على الأراضي والموارد السودانية، وأكدت استشهاد وجرح عدد من الجنود السودانيين أمس على الحدود السودانية الاثيوبية اثر اعتداءات من مليشيات يدعمها الجيش الاثيوبي على اراض سودانية.

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فيما أعلن تجمع مزارعي الفشقة عن أستنفار المزارعين والمنتجين في المنطقة لحماية أراضيهم من تغول الملشيات الإثيوبية.

وقال الناطق الرسمي للقوات المسلحة دكتور عميد عامر محمد الحسن في منبر وكالة السودان للانباء أمس “إنه رغم ذلك الإعتداء مازالت القوات المسلحة تمد حبال الصبر فى اكمال العملية التفاوضية الرامية الى وضع حد لهذه الأعمال العدائية والاجرامية.

وبحسب صحيفة الجريدة، أضاف “ستظل هذه الدماء الذكية التي سكبت تشتعل وتتقد حتى تحرير كامل التراب السوداني”.

وأعلن تجمع مزارعي الفشقة عن أستنفار المزارعين والمنتجين في المنطقة لحماية أراضيهم من تغول الملشيات الإثيوبية، ونوه التجمع إلى انفجار الأوضاع بالمنطقة بسبب التعديات المُتعمدة للاثيوبيين.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)