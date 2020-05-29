الكونجرس يعقد جلسة عن بعد حول الأوضاع في السودان

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الجمعة 29 مايو 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
عقد الكونجرس الأميركي، جلسة حول الأوضاع في السودان، استضافها المركز الأفريقي بالمجلس الأطلسي بمدينة واشنطن، واطلع خلالها على التقدم الذي أحرزته الحكومة الانتقالية منذ تسلمها السلطة في سبتمبر 2019. قدم وزيرا المالية السوداني الدكتور إبراهيم البدوي، والعدل الدكتور نصر الدين عبد الباري الخميس، مداخلات عبر "الفيديو كونفرنس" في جلسة حول الأوضاع في السودان لبعض لجان الكونجرس الأميركي، استضافها المركز الأفريقي بالمجلس الأطلسي بمدينة واشنطن.
وشرح الوزيران التقدم الكبير الذي أحرزته الحكومة الانتقالية منذ تسلمها السلطة في سبتمبر 2019، حيث ركزت مداخلة وزير العدل على الإصلاح القانوني وفي مجال حقوق الإنسان، وجهود تحقيق السلام وتفكيك النظام السابق، وضرورة رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وما قام به السودان من جهود لاستيفاء الشروط القانونية والسياسية للإزالة من القائمة كالتفاوض للتوصل إلى تسويات في قضايا الإرهاب المرفوعة ضد السودان. من جانبه، تحدث وزير المالية عن الإصلاحات والخطط الاقتصادية، منوهاً عن أثر وجود السودان في قائمة الإرهاب على الاقتصاد وتمويل المانحين.
وأكد البدوي، أن الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة الانتقالية وتصب في مصلحة استقرار السودان سيعرقلها وجود اسم السودان في قائمة الإرهاب.
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