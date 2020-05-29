د. حمدوك يلتقي بوفد حزب البعث العربي الاشتراكي

التاريخ: 29-مايو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة أجرى رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك لقاء الخميس مع وفد حزب البعث العربي الاشتراكي بقيادة أمين سر الحزب الأستاذ علي السنهوري وعدد من قيادات الحزب وذلك في إطار سلسلة اللقاءات التي يجريها رئيس الوزراء للتشاور حول القضايا المختلفة بالبلاد وسبل الوصول لرؤى مشتركة حول كيفية التعامل معها.

وتناول اللقاء قضية الاقتصاد والسلام وتحقيق العدالة واستكمال هياكل السلطة الانتقالية بالإضافة إلى البعثة الأممية تحت الفصل السادس في أعقاب مغادرة بعثة اليوناميد. وأمن اللقاء على ضرورة مواصلة العمل المشترك لتذليل كافة المصاعب من أجل تحقيق عملية الانتقال وإنجاز المهام التي تصب في الوصول بالثورة لمراميها. الخرطوم (كوش نبوز) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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