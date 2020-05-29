بالصور.. بعد أن أثار جدلاً واسعاً باعترافه بأخذ حقنة بــ 6000 دولار لتفتيح لونه.. شاهد شكل الفنان سجاد قبل الحقنة والتغيير الكبير الذي حدث له

سخر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة من تصريحات الفنان السوداني الشاب سجاد أجمد والتي اعترف من خلالها بتفتيح لون بشرته عبر أخذ حقنة كل شهرين بقيمة 6000 دولار.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فقد تصدرت التصريحات التي أطلقها الفنان المثير للجدل قائمة أهم الأحداث على السوشيال ميديا, وهي ما دفعت الكثير من النشطاء للبحث عن صور قديمة للفنان سجاد لمعرفة حقيقة تصريحاته.

وبالفعل تحصل بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي على صور قديمة له أثبتت صحة حديثة, وكتب الرواد على الصور التي نشروها على السوشيال ميديا (شاهدوا الفنان سجاد قبل حقنة ال 6000 دولار وبعد الحقنة) وقد وضح الاختلاف الكبير بين الصورتين.

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وكان المطرب المثير للجدل قد أقر بأخذه للحقنة رداً على سؤال المذيعة التي اتهمته بأخذ حقنة تفتيح البشرة, حيث فاجأ المذيعة والفنانات الحاضرات ومشاهدي القناة بتأكيده وإعترافه بأخذ الحقنة. حيث قال في حديثه الذي رصده محرر أخبار الخليج 365 (نعم بضرب حقنة كل شهرين بي 6000 دولار عشان افتح لوني), وتابع: (المستطيع يمشي).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)