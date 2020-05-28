عقب أحيائه حفلا بالقطينة.. عبدالله البعيو ينفي إلقاء القبض عليه

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : نفى الفنان عبدالله البعيو إلقاء القبض عليه من قبل السلطات عقب احياءه حفل زواج بالقطينة وقال البعيو في حديثه للسوداني غادرت برفقة فرقتي دون اعتراض من الارتكازات المتواجدة بالشوارع مؤكدا احياءه لحفل زفاف لأسرة بالقطينة قائلا إن الحفل اقتصر على أفراد الأسرة فقط.

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