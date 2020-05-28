في رحاب الله الشاعر محجوب سراج

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

توفي صباح اليوم الشاعر محجوب سراج عن عمر يناهز الـ(٨٣) عاما بمنزله بالحارة (٥٣) الثورة،وتم تشييع جثمانه بمقابر البكري في جمع محدود من أصدقائه وأهله ومعارفه.

وأفاد ابن شقيق الراحل القطب الرياضي الرشيد العكام (السوداني) أن المغفور له كان يعاني من جرثومة المعدة التي لازمته من اول ايام عيد الفطر المبارك. وأضاف العكام أنه تماشيا مع الوضع الصحي بالبلاد فقد قررت الأسرة أن ينتهي العزاء بانتهاء مراسم الدفن مباشرة. فيما كان من ضمن مشيعي الراحل الشاعر مختار دفع الله والفنان نجم الدين الفاضل والناشط الثقافي محمد المغربي.

يذكر أن الشاعر محجوب سراج بدأ كتابة الشعر منذ بداية خمسينيات القرن الماضي ومن أبرز أعماله (اول حب وآخر حب) و(الجرح الأبيض) لابن البادية فيما اخذ صلاح مصطفى النصيب الأكبر من أغانيه منها (بعد الغياب) و(الماضي والحاضر) و(طريق جنة)… الخ و(مين قساك مين قسي قلبك) و(ليه بتسأل) لإبراهيم عوض و(حيرت قلبي معاك) لثنانئ العاصمة. وعدد وافر من الأعمال الغنائية المتميزة بمكتبتي الإذاعة والتليفزيون.