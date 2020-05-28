شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : اكد وزير المالية السوداني، ابراهيم البدوي، أثر وجود اسم بلاده على قائمة الدول الراعية للإرهاب على الاقتصاد وتمويل المانحين.

جاء ذلك لدى في جلسة إحاطة مغلقة حول الأوضاع في السودان لبعض لجان الكونجرس الأمريكي والتي استضافها المركز الأفريقي بالمجلس الأطلسي بمدينة واشنطن عبر خاصية الفيديو كونفرس،

وقال البدوي إن الاصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة الانتقالية وتصب في مصلحة استقرار السودان سيعرقلها وجود اسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وقدم وزير المالية ووزير العدل د. نصر الدين عبد الباري شرحاً حول التقدم الكبير الذي أحرزته الحكومة الانتقالية منذ تسلمها السلطة في سبتمبر 2019م.

واشار وزير العدل، نصر الدين عبد الباري في مداخلته حول الإصلاح القانوني والإصلاح في مجال حقوق الإنسان الى جهود تحقيق السلام وتفكيك النظام البائد وضرورة رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، واكد على قيام السودان بجهود لاستيفاء الشروط القانونية والسياسية للإزالة من القائمة كالتفاوض للتوصل لتسويات في قضايا الإرهاب المرفوعة ضد السودان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البدوي: الاصلاح الاقتصادي يعرقله وجود السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.