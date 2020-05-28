شوارع تحولت إلى رماد… احتجاجات واسعة على مقتل شاب تحت ركبة شرطي أمريكي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

شهدت مدينة منيابولس، أكبر مدن ولاية مينيسوتا الأمريكية، احتجاجات واسعة على خلفية مقتل مواطن من أصول أفريقية تحت ركبة شرطي أمريكي.

وبحسب صحيفة “إيوتنيس نيوز”، استمرت الاحتجاجات العنيفة حوالي 5 ساعات، وسجل حوالي 30 حريقا لمنازل، منها 16 حريقا في شارع واحد.

وبحسب إدارة إطفاء مينيابوليس، فإن سيارات الإطفاء المستجيبة تضررت من الحجارة والمقذوفات التي ألقاها المواطنون، احتجاجا على وفاة جورج فلويد، تحت ركبة شرطي.

وسجلت السلطات مقتل مواطن واحد نتيجة تبادل إطلاق الرصاص أثناء الاحتجاجات، وأعلنت عن وجود متهم قيد الاعتقال على خلفية الأحداث.

وناشد حاكم الولاية تيم والتز المواطنين على “تويتر” إلى ضرورة الاحتجاج بشكل سلمي، تجنبا لوقوع خسائر جديدة بين الممتلكات، بحسب موقع “mprnews”.

ونشرت السلطات في الولاية، في وقت سابق من اليوم، مشاهد فيديو تظهر العملية كاملة مصورة قبل مقتل الشاب “من أصول أفريقية” على خلفية التعامل العنيف الذي تلقاه من عناصر الشرطة.

وحاولت شرطة ولاية منيابوليس، تبرئة الضابط من خلال توضيح تفاصيل ما حدث، خصوصا أن الفيديو أشار لوجود شخين آخرين في مكان الحادث.

الفيديو الذي مدته حوالي 20 دقيقة يظهر قيام رجال الشرطة باستجواب الضحية (فلويد) وهو جالس على الأرض، لكنه لم يظهر تفاصل موته في وقت لاحق، مع ظليل الأشخاص المتواجدين في الفيديو.

وتظهر اللقطات رجال الشرطة وهم يستجوبون فلويد وهو جالس على الأرض، لكن الفيديو الذي تم التقاطه بواسطة ضابط في شرطة بارك منيابوليس لا يقدم الكثير من التفاصيل بشأن كيفية وفاة فلويد وهو في قبضة القوة الأمنية.

وبحسب “سكاي نيوز”، طردت شرطة مينيابوليس الأشخاص الأربعة الذين ظهروا في الفيديو المصور، والذين شاركوا في الحادث، وفتح مكتب التحقيقات الفيدرالية تحقيقا بمشاركة محققي الولاية.

وعلق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الأربعاء، على الفيديو الذي وثق مشهد موت مواطن أمريكي تحت ركبة شرطي في الولايات المتحدة.

وقال ترامب في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن وزارة العدل ومكتب التحقيقات الاتحادي يحققان في قضية رجل أسود أعزل توفي أثناء احتجازه لدى الشرطة في مدينة منيابوليس.

وأضاف ترامب: “مكتب التحقيقات الاتحادي ووزارة العدل يجريان بالفعل، بطلب مني، تحقيقا في وفاة جورج فلويد المؤسفة جدا والمأساوية في منيابوليس”، وتابع: “طلبت الإسراع بهذا التحقيق، وأنا ممتن جدا لكل ما بذلته سلطات إنفاذ القانون المحلية من جهد”.