غرفة المواد الغذائية تطالب بفتح المصارف

التاريخ: 28-مايو-2020 فى : اقتصاد 0 مشاهدة طالبت غرفة المواد الغذائية باتحاد الغرف الصناعية بفتح المصارف خاصه للتوريد النقدي فى وقت رهنت فيه استمرار مبادرة من المنتج للمستهلك بمعالجة جملة من الاشكالات التى تعترض عملية الانتاج. وقال رئيس غرفة المواد الغذائية كمبال علي كمبال بحسب صحيفة السوداني ان استمراريه مبادرة من المنتج للمستهلك تتطلب معالجات كثيره خاصة فى التشغيل والانتاج في ظل استمرار الحظر الذي وصفه بغير المجدي إضافة إلى تكلفته الباهظة خاصة فيما يخص العماله وترحيلها وتوفير الوجبات. Advertisements ولفت كمبال إلى أن هنالك الكثير من العمال يرفضون العمل في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا والحظر مؤكدا عدم توفر الجازولين للمصانع بغرض التشغيل إلى جانب جازولين العربات الخاصة بالتوزيع و البنزين للاداريين والمشرفين والمناديب. وشدد على أهمية توفير الكهرباء للمصانع وفتح الورش لعمل الصيانة والاسبيرات مشيرا إلى معاناتهم الكبيرة فى حال حدوث الاعطال. الخرطوم ( أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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