شركة المواصلات ترحل 41 ألف طبيب خلال فترة الحظر

كشفت شركة المواصلات العامة المحدودة بولاية الخرطوم عن ترحيل (41.524) من الأطباء والكوادر الصحية والعاملين في القطاع خلال الأسبوع الماضي بعدد (98) بصا ، مشيرة الى أنه تم توقيف (27) بصا وسحب تصاريح مرورها بعدد من الارتكازات، الامر الذي شكل تهديدا لاستقرار عمليات الترحيل ، بالاضافة الى منع العربات اﻹدارية من المرور رغم وجود تصاريح لها ، مؤكدة أن مراكز غسيل الكلى شهدت استقرارا في عمليات ترحيل المرضى والعاملين .

وكشفت الشركة في تقريرها حول (التشغيل اثناء فترة الحظر) في الفترة من 18 ابريل الى 25 مايو الجاري ، عن انخفاص عدد المرحلين في اﻷسبوع الخامس للحظر الى (41.524) شخص مقارنة بـ(49.608) في الاسبوع الثاني .

واشار التقرير بحسب صحيفة (السوداني) الى أن عدد المرحلين بمدينة الخرطوم في الاسبوع الخامس بلغ (16.430) شخص في (19) مستشفى بعدد (27) بصا، وترحيل (14.550)شخص بمدينة ام درمان من (20) مستشفى بعدد (31) بصا ، بالاضافة الى ترحيل (8,244) شخص بمدينة بحري من (10) مستشفيات ، وترحيل (2.300) شخص من (34) مركز غسيل كلى بعدد(21) بصا .

Advertisements

وطالبت الشركة بتوحيد أنظمة العمل بالمستشفيات وضروة تعقيم البصات بصورة دورية وتوفير لوازم الحماية الشخصية للسائقين حفاظا على صحة الجميع ، داعية الى منح العاملين بالشركة مكافآت مالية تتناسب مع حجم المجهود وتتناسب مع اهمية العمل الذي يقومون به اسوة بزملائهم العاملين بالمستشفيات من التخصصات غير الطبية ، مؤكدة اهمية توفير الوقود باستمرار ، فضلا عن مبالغ مالية لصيانة البصات وتوفير قطع الغيار ونثريات المصنعيات لصيانة الاسطول تحسبا لعودة تشغيل المواصلات العامة بعد انتهاء فترة الحظر .

التقرير اشار الى أن الاسبوع الماضي تم استخدام وقود احتياطي من محطة رئاسة الشركة (5.000) جالون سيتم رفع مطالبة مالية الى اللجنة العليا للتصديق والتوجيه بالسداد ، بالاضافة الى استلام فاتورة بقيمة الوقود المستخدم الاسبوع الماضي (10.000) جالون سيتم رفعها للجنة العليا للتكرم بالتصديق والتوجيه بالسداد .

ونبه التقرير الى أن عدد المرحلين في الاسبوع الاول من الحظر بلغ (32.923) شخص بعدد (72) بصا ،

وفي الاسبوع الثاني (49.608) شخص بعدد (89) بصا ،فيما بلغ عدد المرحلين في الاسبوع الثالث (32.800) شخص بعدد(89) بصا ، وبلغ عدد المرحلين في الاسبوع الرابع (42.115) شخص بعدد (98) بصا .

واشار الى أن الاسبوع الثالث شهد انخفاضا في عدد المرحلين بنسبة (45%) بسبب انقطاع الوقود في الفترة من 3-8 مايو بسبب تأخر سداد قيمة الوقود ، وتغيير نظام العمل بعدد من المستشفيات ، بالإضافة الى انخفاض عدد الموارد العاملة من الاطباء والممرضين ، بجانب توقف البصات في عدد من الارتكازات وصعوبة مرورها .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)