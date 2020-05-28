الضو قدم الخير: في تشكيلتي النموذجية سأختار نفسي وأضع بقية العشرة لاعبين

لم يستبعد الضو قدم الخير اكتمال النسخة الحالية من مسابقة الدوري الممتاز. ورأى أن حظوظ فريقه تبدو كبيرة للغاية في التتويج بدرع الدوري رغم الظروف التي يمر بها الفريق مؤمنا على أن المريخ قادر دوما على تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها بوقفة ابناءه جميعا.

وتحدث المدافع الدولي السابق والمدرب الحالي بحسب صحيفة اليوم التالي عن اسوأ وأجمل المواقف التي مرت به رفقة الأحمر ووضع تشكيلة اعتبرها تاريخية وتوج الضو زميله محمد موسى بلقب اللاعب الأفضل في السودان من بداية توقيعه في كشوفات المريخ وحتى الآن.

توقعات باكتمال النسخة الحالية من الممتاز

توقع الضو ان تكتمل النسخة الحالية من مسابقة الدوري الممتاز قياسا على الاسابيع القليلة المتبقية مؤكدا أ فريقه قادر على حصد درع الدوري وذكر أن المريخ يبقى دائما قادر على تخطي الصعوبات بوقفة ابناءه وشدد على ضرورة التعاون والتكاتف.

تشكيلة نموذجية

رأى الضو قدم الخير أنه زامل مجموعة من افضل اللاعبين غير أنه أكد قدرته على التوليفة الأفضل واختار. عمار مكي في حراسة المرمى سفاري وامير كمال لمتوسط الدفاع. نميري أحمد سعيد وفاروق جبرة ظهيرين.

نجم الدين أبوحشيش وادوارد جلدو في محور الارتكاز. ابراهومة ومحمد موسى في الوسط المتقدم زيكو وفتحي نيالا في المقدمة الهجومية

واختار الضو البدلاء كاكوم. حاتم محمد أحمد وعبد الإله بشرى ميرغني كنيد. . أمير كاريكا الزين آدم وفيصل العجب.. هيثم الرشيد “فداسي” وعبدالمجيد جعفر في المقدمة الهجومية.

وذكر الضو انه يعتبر نفسه أحد اللاعبين في التشكيلة النموذجية مبديا ثقة غير عادية في نفسه وذكر انه سيضع الضو ومن ثم يختار بعد ذلك العشرة لاعبين المكملين للتشكيلة.

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هندسة أفضل لاعب سوداني

ولم يتردد الضو في تحديد هوية أفضل لاعب شاهده منذ توقيعه للمريخ وحتى الآن وذكر أن محمد موسى يعتبر اسطورة جيله وأفضل من نجوم الجيل الحالي.

واشار الضو ان زميله حاتم محمد أحمد أكثر المدافعين الذين كان يرتاح للعب جوارهم مؤكدا أنه لم يضعه في التشكيلة لكونه يمثل المدافع الثاني معه.

أسوأ وأفضل المواقف رفقة الأحمر

واعتبر المدافع الدولي السابق أن خبر استغناء المريخ عن خدماته اسوأ لحظة في حياته وبالمقابل كان توقيعه في كشوفات النادي اللحظات الأفضل في تاريخه.

معجب بأمير المدافعين

وحول هوية اللاعب الذي يثير اعجابه ويذكره بنفسه ذكر الضو انه اسلوب امير كمال الذي يعتمد على القوة والمهارة فضلا عن التزامه وانضباطه يجعله واحد من افضل المدافعين.

الاعلام انصفني كلاعب ولكن المدرب العام دائما مظلوم

الضو كشف أن الاعلام انصفه كلاعب غير أنه كمدرب عام لم يأخذ حقه من واقع العمل الكبير الذي يقوم به شأنه شأن أي مدرب عام آخر مبينا أن الأضواء دائما مسلطة على المدير الفني.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )