التعايشي: مساع لإسترداد أراض وممتلكات النازحين

التاريخ: 28-مايو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة كشف عضو المجلس السيادي محمد حسن التعايشي عن مساع الدولة لإسترداد جميع أراضي وممتلكات النازحين بمناطق النزاع في دارفور وقال لدى زيارته معسكر النيم بولاية شرق دارفور اليوم. Advertisements ان الدولة ماضية نحو بناء عقد اجتماعي جديد وتوقيع اتفاق سلام شامل ينهي جميع أشكل الظلم والتهميش .وأعلن التعايشي بحسب صحيفة السوداني عن تخصيص مبلغ خمسمائة مليون دولار تدفع سنويا لمدة عشرة أعوام لإعادة مادمرته الحرب بدارفور، وإنشاء محكمة جنائية خاصة للفصل في الجرائم التي ارتكبت في حق المواطنين منذ اندلاع الحرب وتخصيص نسبة ٢٠% من السلطة لاصحاب المصلحة من أبناء دارفور . الخرطوم ( أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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