خبراء صينيون يصلون السودان لتقديم مساعدات طبية وتدريب

التاريخ: 28-مايو-2020
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وصل إلى مطار الخرطوم الدولي عصر اليوم “الخميس”، فريق طبي صيني يضم خبراء متخصصين في مجال مكافحة الأوبئة والعلاج الطبي المكثف واختبار الحمض النووي، قادماً من الجزائر ضمن جولته داخل قارة أفريقيا في إطار جهود الصين لمد يد المساعدة لدول العالم للحد من انتشار وباء “كورونا المستجد” وكان في استقبالهم وزير الصحة الاتحادي د. أكرم علي التوم والسفير الصيني.
وسيقدم الفريق الصيني بحسب صحيفة الصيحة مساعدات طبية لوزارة الصحة، فضلاً عن تدريب الأطباء على طرق الوقاية والسيطرة على المرض وكيفية التشخيص والعلاج، وتبادل خبراتهم في مجال مكافحة الأوبئة مع وزارة الصحة السودانية.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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