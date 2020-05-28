نفى الفنان عبدالله البعيو إلقاء القبض عليه من قبل السلطات عقب احياءه حفل زواج بالقطينة وقال البعيو بحسب صحيفة السوداني غادرت برفقة فرقتي دون اعتراض من الارتكازات المتواجدة بالشوارع مؤكدا احياءه لحفل زفاف لأسرة بالقطينة قائلا إن الحفل اقتصر على أفراد الأسرة فقط. الخرطوم ( أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله البعيو ينفي إلقاء القبض عليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.