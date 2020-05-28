إستجابة عبدالرحيم محمد حسين وهاشم عبدالمطلب للعلاج

التاريخ: 28-مايو-2020
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كشف مصدر عن استجابة قيادات من النظام البائد الفريق أول عبدالرحيم محمد حسين، والفريق أول هاشم عبدالمطلب للعلاج من وباء كورونا.
وأكد المصدر بحسب صحيفة (السوداني) أنهم في بداية التعافي وتم نزع الأجهزة الخاصة بالتنفس منهما وخروجهما من العناية المكثفة بمستشفى عليا وأشار إلى وجودهما في المستشفى حتى اكتمال الشفاء.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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