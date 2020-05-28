إستجابة عبدالرحيم محمد حسين وهاشم عبدالمطلب للعلاج

كشف مصدر عن استجابة قيادات من النظام البائد الفريق أول عبدالرحيم محمد حسين، والفريق أول هاشم عبدالمطلب للعلاج من وباء كورونا.

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وأكد المصدر بحسب صحيفة (السوداني) أنهم في بداية التعافي وتم نزع الأجهزة الخاصة بالتنفس منهما وخروجهما من العناية المكثفة بمستشفى عليا وأشار إلى وجودهما في المستشفى حتى اكتمال الشفاء.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)