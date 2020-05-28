الإفراج عن والي جنوب دارفور السابق آدم الفكي

التاريخ: 28-مايو-2020
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أفرجت السلطات في وقت مبكر صباح اليوم “الخميس” عن والي جنوب دارفور السابق آدم الفكي
بعد حبس دام ١٣ شهراً دون توجيه أي تهمة أو تقديمه للمحاكمة
و قد سبق أن أفرجت عنه النيابة بالضمانة العادية في شهر يناير ٢٠٢٠م الا أن السلطات بالسجن القومي (كوبر) رفضت تنفيذ أمر إطلاق سراحه متعللة بأن جهات سيادية عليا أصدرت توجيهاً بعد الإفراج عن أي من المعتقلين السياسيين المحتجزين بكوبر منذ أبريل ٢٠١٩م إلا بإذن مباشر منها وتم اعتقال الفكي بحسب صحيفة المجهر عقب سقوط حكومةالانقاذ في أبريل من العام الماضي ضمن عدد كبير من رموز النظام السابق.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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