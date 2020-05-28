تخفيضات كبيرة في مخصصات الدبلوماسيبن بالخارج

وزارة الخارجية ستعمل على تخفيض أموال تسيير السفارات بالخارج المتعلقة بإيجار المقار. الي جانب تخفيض كبير سيطال بدل السكن للدبلوماسيين بالخارج ، والذي يعتبر من المخصصات العالية مقارنة مع ماهو معمول به في كثير من الدول والتي تقوم باستئجار سكن لدبلوماسييها

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بينما تمنح الخارجية بدل السكن نقدا للدبلوماسي وتترك له حرية الاختيار. وذلك بحسب ما علمت صحيفة ( آخر لحظة ) أن وتعاني وزارة الخارجية من صعوبات مالية منذ نحو عام ولم تتلق بعثات بالخارج مرتباتها منذ أشهر يذكر أن مرتبات العاملين بالسلك الدبلوماسي شهدت زيادة غير مسبوقة في عهد الوزير الأسبق علي كرتي.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)