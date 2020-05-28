توقيف أشخاص خرقوا حظر التجول ومداهمات لاوكار الجريمة من قبل الشرطة

التاريخ: 28-مايو-2020
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نفذت شرطة ولاية الخرطوم، اليوم، حملة نوعية كبرى بقيادة مدير شرطة الولاية الفريق عز الدين الشيخ، لتعزيز تطبيق حظر التجول وأسفرت دوريات معززة جوالة على متن ٧٩ عربة، بمشاركة قوات من الاحتياط المركزي والمباحث والعمليات، بحسب صحيفة السوداني عن توقيف خارقي حظر التجول ومعتادي الإجرام ومداهمة أوكار الجريمة
وذلك حسبما أعلن مدير شرطة الولاية الفريق عزالدين الذي أكد تطبيق استراتيجية جديدة لتعزيز نقاط الارتكاز، مشددا على أن التراخي في الحظر سيواجه بإجراءات قانونية صارمة بإشراف النيابة والمحاكم.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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