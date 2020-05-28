القضارف تمدد الحظر الشامل لاسبوعين اعتبارا من 31مايو الجاري

انعقد صباح اليوم اجتماع اللجنة العليا للطوارئ الصحية بولاية القضارف برئاسة الوالي المكلف اللواء ركن نصر الدين عبد القيوم، وناقش الاجتماع الأوضاع الصحية بالولاية ومتابعة موقف جائحة كورونا. ومن خلال التقارير التي قدمتها السلطات الصحية بولاية القضارف أعلن الناطق الرسمي باسم حكومة الولاية عبدالوهاب ابراهيم عوض قرار تمديد الحظر الشامل لأسبوعين إبتداءً من 31/ مايو2020 ويبدأ مباشرةً عقب انتهاء الحظر الساري الآن . Advertisements وأكد عبدالوهاب بحسب صحيفة السوداني ان الحظر سيكون مشدداً بإغلاق الأسواق والمعابر وحظر التجول، مع ضرورة العمل على الالتزام بالاجراءات الصحية المعلنة لمكافحة كورونا ولبس الكمامات بسبب خطورة الوضع الحالى نسبة لمستوى الانتشار المجتمعي. الخرطوم ( أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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