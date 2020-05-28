عودة صفوف الخبز مجدداً بالخرطوم

التاريخ: 28-مايو-2020
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عادت صفوف الخبز تطل برأسها من جديد امام المخابز اليوم الخميس بولاية الخرطوم.
ورصدت جولة لصحيفة (اليوم التالي) بعدد من المناطق في العاصمة صبيحة اليوم بأمدرمان والخرطوم وبحري وأمبدة ودار السلام والثورات والحاج يوسف وغيرها من مناطق الخرطوم ،تكدس المواطنين بإعداد كبيرة امام الأفران منذ الصباح الباكر من اجل قطعة خبز.
وعزا أصحاب المخابز الذين استنطقتهم الصحيفة عودة الصفوف أمام المخابز اليوم إلى نفاد حصص الدقيق التي خصصت للمخابز إبان عطلة العيد فيما أغلقت بعض الأفران ولم تعمل لذات السبب في الوقت الذي أبدى المواطنون تخوفهم من عودة أزمة الخبز مجدداً.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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