إصابة ٧ أطباء بكورونا بالنيل الابيض

أكدت وزارة الصحه بولاية النيل الأبيض إصابة ٧ أطباء بفايروس كورونا من بين ٢١ حالة مؤكدة. وقالت مسؤولة الصحة بالولاية سارة لافينيا فتح الرحمن، أن الولاية في مرحلة الانتشار المجتمعي لكورونا، وأن حالات الإصابة والاشتباه في زيادة

عازية الأسباب في تصريحات صحفية بمدينة ربك اليوم،بحسب صحيفة السوداني لفتح المعابر ودخول ٧٢١عربه للولاية واكدت ان الحالات بلغت 74حالةوفيها 21حالة مؤكدة منها 7 حالات اصابه اطباء 4منهم بكوستي و3بربك وفاة 2 وتعافي 5 حالات وقالت إن اكثر الاصابات في محليات كوستي وربك القطينة والسلام وتندلتي. وخلو محليات ام رمته وقلي من الحالات وأوضحت ان مركز العزل مجهز بعدد ١٥٠ سرير وعناية مكثفه وصيدلية ومطبخ ومعمل و4 اجهزة تنفسي اصطناعي وتم التعاقد مع اختصاصيين.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)